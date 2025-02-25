Чоловіки з Тернопільщини створили майстерню “Разом 302”, де виготовляють на 3D-принтерах скиди для дронів. За понад рік роботи вони передали військовим близько двохсот посилок.

Як розповів волонтер Богдан Стахів, у майстерні працює 11 3D-принтерів, які безперервно друкують деталі. “Вага одного скида – 15-20 грамів. Найчастіше замовлення отримуємо через волонтерську спільноту “ДрукАрмія”. Ми беремо в роботу ті деталі, які потребують тривалого друку або є особливо пріоритетними для військових”, – пояснює він.

Його колега Андрій Бобак зазначає, що друк однієї партії деталей (чотири одиниці) триває вісім годин. “Щоб оптимізувати процес, ми запускаємо друк зранку, щоб до вечора отримати готову продукцію”, – каже волонтер.

Для стабільної роботи принтерів у майстерні обладнали терморегульовані бокси. “Ми створили герметичний бокс для п’яти принтерів, використали спеціальну плівку для захисту від пилу та підтримки температури. Оптимальна температура – 25°C. Влітку через спеку довелося встановлювати додаткові вентилятори, щоб запобігти перегріву”, – розповідає Бобак.

Щоб уникнути браку, всі надруковані деталі проходять перевірку на міцність. За словами Богдана Стахіва, їхня волонтерська діяльність почалася з виготовлення окопних свічок. Згодом вони придбали 3D-принтери власним коштом. “Ми протестували перші вироби, зняли відео, і люди почали донатити. За два тижні ми змогли придбати ще два принтери. Пізніше військовий Андрій Кушнір разом із друзями передав нам п’ять принтерів із США”, – згадує Стахів.

За час роботи волонтери передали військовим близько 200 кілограмів пластику, а їхні деталі потрапили на запорізький, сумський і курський напрямки. “Окрім скидів, потрібні й інші комплектуючі – перекрути, ініціатори, накольники. Також ми друкуємо лоудери для заряджання магазинів, стартові платформи для “Мавіків” і FPV-дронів, адаптери та інші необхідні речі. Усі деталі виготовляємо безкоштовно, фінансування – лише з донатів. Маємо правило: кожного першого числа місяця, за можливості, самі теж донатимо”, – підсумовує волонтер.

За інф. Суспільне