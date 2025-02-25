Шахраї прикриваються петиціями про загиблих воїнів ЗСУ, щоби красти акаунти в Instagram
Зловмисники створюють сайти нібито з петиціями про загиблих родичів. Ззовні вони схожі на офіційні, але для підпису вимагають авторизацію через Instagram, пишуть фактчекери проєкту BRAMA.
Як тільки користувач вводить свої дані, шахраї отримують доступ до його акаунту.
Як уберегти свою сторінку:
• підписуйте петиції лише на офіційних сайтах – вони мають домен «gov.ua»;
• памʼятайте: справжню петицію можна підписати лише через електронний підпис або «Дію». Якщо сайт просить авторизуватися через Instagram чи інші соцмережі – це шахрайство;
• увімкніть двофакторну автентифікацію.
Якщо шахраї вже отримали доступ до вашого профілю, можна тимчасово видалити обліковий запис через налаштування WhatsApp, Telegram, Instagram чи Facebook, щоб ускладнити використання ваших даних.