Шахраї прикриваються петиціями про загиблих воїнів ЗСУ, щоби красти акаунти в Instagram

Зловмисники створюють сайти нібито з петиціями про загиблих родичів. Ззовні вони схожі на офіційні, але для підпису вимагають авторизацію через Instagram, пишуть фактчекери проєкту BRAMA.

Як тільки користувач вводить свої дані, шахраї отримують доступ до його акаунту.