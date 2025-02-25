Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Василь Фіалка з Тернопільщини

На фронті загинув молодший сержант, житель Великої Березовиці Фіалка Василь Ярославович (13.01.1975 р.н.). З 03.02.2025 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти, проте нещодавно підтвердилось найгірше… Повідомляють у селищній раді.

Фіалка Василь Ярославович народився 13 січня 1975 року у Тернополі. З 2011 року проживав із сім’єю у селищі Велика Березовиця нашої громади. Був стрільцем 1-го механізованого батальйону військової частини А0998. Загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу в районі населеного пункту Оріхово-Василівка Бахмутського району Донецької області.

У полеглого Героя залишилась дружина Тамара, сини – Максим та Матвій…

У селищній раді просять жителів громади віддати останню шану захиснику України та зустріти траурний кортеж з тілом воїна завтра, 26 лютого, о 13:30 годині при в’їзді у селище Велика Березовиця (біля знаку).

Парастас відбудеться, 26 лютого, о 19:00 в Будинку Скорботи (костел) у селищі Велика Березовиця на вул. Микулинецька 28а.

Чин похорону розпочнеться у четвер, 27 лютого, об 11:00.

Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким полеглого! Вічна та світла пам’ять Василю!