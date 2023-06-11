Свій останній спочинок в рідному селі Кам‘янки знайшов Юрій Твардовський, улюблений син та брат, найкращий дядько, друг, порадник, воїн ЗСУ, який загинув на запорізьському напрямку 7 червня цього року.

Все село зійшлося провести в останню дорогу Юрія.

🕯️А ріс Юрко в багатодітній родині, був звичайним хлопцем з веселою вдачею та юнацьким запалом. Школа, училище, армія, сільське життя захопило Юрія з головою.

Радо допомагав сім‘ї по господарству, відкликався на прохання односельчан і завжди приходив на підмогу.

Сім‘я згадує, що любив гратися з дітьми, як кажуть в народі, вибавив всіх своїх племінників та племінниць, був для них авторитетом, «улюбленим дядьком» адже догоджав їм у всьому.

🇺🇦З початком повномасштабного вторгнення окупантів на територію нашої країни, не вагаючись вступив в лави ЗСУ, служив в славнозвісній 44-ці.

За рік побував в багатьох місцях ведення бойових дій. Менше місяця тому, отримав контузію, лікувався, мати просила приїхати додому, підлікуватися, відпочити.

«Як я можу їхати додому, коли мої хлопці-побратими тут. Я з ними буду до кінця. Переможемо – відпочиватимемо всі разом» – з таким оптимізмом та щирістю відповів рідним.

🇺🇦На знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного батькам Юрія вручено “Пам’ятний лист» та прапор України.



🕯️Нехай Господь Бог прийме в свої обійми новопереставленого воїна Юрія, а його душа знайде спочинок в Царстві небесному, в місті тихому та спокійному не немає болі та печалі, лише життя безконечне!

🇺🇦Вічна пам‘ять герою!

Герої не вмирають!