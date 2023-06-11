Міністр оборони вручив медаль «За сприяння ЗСУ» Герою України Петру Гадзу

Міністр оборони України Олексій Резніков вручив нагороди представникам Громадської Спілки «Всеукраїнська Аграрна Рада».

Серед тих, хто отримав медаль, – відомий аграрій з Бучаччини, меценат Петро Гадз.

Ще з 2014 року його підприємства ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та ФГ «ГАДЗ» активно допомагають українським захисникам та захисницям, а також продовжують працювати і розвиватися навіть в умовах повномасштабної війни.

Олексій Резніков під час нагородження подякував за те, що представники аграрного бізнесу, приватних компаній та асоціацій України підставили надійне плече Силам оборони. Він наголосив на тому, що від них також залежить наша перемога.

Зі свого боку Петро Гадз зауважив, що той, хто любить Україну, той вірить у її перемогу і не боїться будувати!