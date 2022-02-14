На Тернопільщині жінка-водій збила двох жінок-пішоходів: одна жінка загинула

Трагедія сталась ввечері 13 лютого на автодорозі поблизу с. Гермаківка Чортківського району. Близько 20.30 годин водій автомобіля «ВАЗ 2106», здійснила наїзд на двох жінок-пішоходів.

На жаль, одна з жінок, 57-річна жителька с. Кривче Борщівської територіальної громади, отримала травми, несумісні з життям та померла на місці аварії. Її 45-річна односельчанка отримала травми голови та була госпіталізована в КНП «Борщівська міська лікарня».