Тернополянка Вікторія Яніцька створює ляльки з характером

Кожна із ляльок, що їх виготовила Вікторія Яніцька, має своє обличчя, – пише Терен.

Як у прямому, так і в переносному розумінні цього слова – у прямому це означає, що кожна пошита лялька створена унікальною – зі своїми рисами, зачісками, вбранням. Але важливо й те, що вироби майстрині мають свій характер – дивлячись на одну складається історія про класичну принцесу чи Попелюшку, інша схожа на бунтарку. Про те, як працюється над створенням ляльок, я поспілкувалась із Вікторією Яніцькою.

– Чому виникла ідея створювати саме ляльок?

– Якось в інституті ми мали виготовити ляльку-мотанку. У мене вийшла найкраща лялечка, яку я одягнула в красиве плаття. Опісля вирішила вдосконалити свої вміння та створити ляльку у власному стилі.

– Розкажіть, які саме навички потрібні для їх створення?

– Насправді виготовити ляльку не так складно – потрібно бути акуратним у роботі з деталями та мати терпіння. Проте, аби лялечка вийшла справді досконалою, необхідні елементарні навички, зокрема, шиття, роботи зі швейною машинкою та викрійкою.

– Які матеріали використовуєте?

– Вони можуть бути різні: зазвичай для основи тіла використовую габардин, синтепон – для наповнення, а далі залежно від задуму – різні матеріали для волосся та одягу.

– У кожної вашої ляльки свій образ – як вигадуєте його, чим надихаєтесь?

– Надихнути може красива тканина – бачу її та одразу уявляю результат. Але те, якою буде лялечка, залежить і від пори року, і від настрою, і багатьох інших обставин. Кожна з них дійсно особлива. Вони відрізняються від ляльок, наштампованих на фабриках. Адже виготовляю їх вручну та з любов’ю. Кожна має свій характер, стиль та емоцію, тому всі можуть знайти лялечку до душі.

– Які образи вам творити найцікавіше? Чому?

– Я завжди намагаюсь вдосконалити свої вироби, тому мені цікаво пробувати щось нове, експериментувати.

– Дивилась на ваші ляльки, і не могла однозначно зрозуміти – вони для дорослих чи для дітей?

– Вони більш декоративні, подобаються дітям і дорослим. Дуже часто в мене замовляють ляльки, що були б схожі на своїх власниць.

– Кажуть, вироби схожі на свого творця. Чи помічали ви подібність?

– Так, про певну схожість мені неодноразово говорили, але вона стосується тільки деяких лялечок-блондинок (сміється – А. З.)

– Яка, на вашу думку, ідеальна лялька?

– Ідеальна та, яка випромінює радість, добро. Вона повинна сподобатись з першого погляду.

Запитувала Анна Золотнюк

Фото надані Вікторією Яніцькою