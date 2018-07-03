На фестивалі “Файне Місто” вчитимуть любити навколишнє середовище

Цьогоріч музичний фестиваль Файне Місто популяризуватиме питання дружнього відношення до навколишнього середовища.

Для зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище на території фестивалю будуть розміщені спеціальні урни для роздільного сміття, а на території працюватимуть еко-волонтери.

Організатори переконані, що власним прикладом дадуть поштовх до покращення інфраструктури для людей з інвалідністю в Україні та толерантного ставлення до них.

«Ми прагнемо протягом чотирьох днів допомогти гостям формувати у себе толерантне ставлення до людей з інвалідністю та дружнє відношення до навколишнього середовища. Дуже сподіваємось, що таке відношення переросте у їх цінність за межами «Території вільних людей», коли вони повернуться у свої міста, сім’ю, роботу чи навчання.», – розповідає один з організаторів фестивалю Файне Місто Максим Черкашин.

До реалізації ініціативи уже долучились також місцеві організації – благодійний фонд «Карітас Тернопіль» та Файне.UA.

Проект доступності та екологічності фестивалю Файне Місто реалізовується за підтримки «Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.