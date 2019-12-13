Кременець отримав новий реанімобіль, але його не використовують, бо… не знайшли місця для його утримання

Десятого грудня, директору Кременецького центру первинної допомоги Віталію Корнійчуку вручили ключі від новенького реанімобіля для медичних потреб міста та району. Але, за словами лікаря, автомобіль не можуть використовувати, оскільки не знайшли місця для його утримання, – пише КременецьСіті.

Остання партія “швидких” від проєкту Фонду Ріхната Ахметова відправилась до районних центрів – розповіли у сюжеті ТРК Україна. Всього державні лікарні, амбулаторії, станції швидкої за пів року проєкту отримали 200 сучасних, обладнаних за європейськими стандартами позашляховиків.

Загальна вартість автомобіля Toyota Land Cruiser 1 405 000 гривень. Його віддалені регіони країни отримали як гуманітарну допомогу.

Віталій Корнійчук повідомив, що “відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу № 38/5 від 10 грудня 2019 року одержувач транспортного засобу зобов’язаний забезпечити використання та зберігання придбаного Товару у відповідності до предмету Договору”.

Проте, за його словами, “сьогодні цей автомобіль не використовується за призначенням”. А на звернення до керівника Комунального некомерційного підприємства Кременецької РКЛ Павла Кісіля з приводу виділення гаража адміністрації Комунального некомерційного підприємства Кременецький ЦПМСД відмовили.

Директор Кременецької РКЛ Павло Кісіль повідомив: “Кременецький центр первинної допомоги вже користується нашими двома гаражами, які ми надаємо їм в оренду. Але у них є ще і своїх два гаражі, один з яких вони можуть виділити під утримання цього автомобіля”.

Віталій Корнійчук розповідає, що ці гаражі виділили під склад медикаментів і для зберігання двох машин.

“Використовуємо їх як склад, бо ми не маємо власного складського приміщення”.

І додає, що “той гараж” лікарні, у якому можна було б зберігати автомобіль – “безхозний” і використовується не за призначенням.

Звернулися за коментарем і до голови Кременецької районної ради Володимира Стефанського.

“Вже сьогодні ми створили комісію. Найближчими днями ми вивчимо ситуацію із приміщеннями, гаражами та іншими підсобними приміщеннями на території лікарні, що за адресою Горбача, 1. Тому всі ці питання врегулюємо за підсумками перевірки”.