Трагічна звістка з фронту. Загинув Василь Наконечний з Тернопільщини

Трагічна звістка з фронту знову сколихнула Великоберезовицьку громаду. Про це повідомляють у громаді.

Обороняючи Україну від російських загарбників загинув воїн з села Лучка Наконечний Василь Михайлович.

Життя мужнього Героя обірвалося 27 березня 2023 року на Донеччині.

Василь Наконечний народився 20 травня 1975 року. На захист Батьківщини став на початку квітня 2022 року, проте жорстока війна забрала життя одного з кращих Синів України.

Наконечний Василь Михайлович був справжнім патріотом, добрим, чуйним, працьовитим, хорошим будівельником, люблячим батьком та справжнім другом.

У Героя залишилися донечки Марія і Наталія, дружина Олександра, мати Леся, батько Михайло, брати Степан і Володимир.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Разом з вами розділяємо біль та страшне горе… Вічна пам’ять Герою!