На Тернопільщині водійка з'їхала в кювет

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Кровинка надійшло на спецлінію поліції 17 квітня о 19:34.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Як з’ясували правоохоронці, місцева жителька 1993 року народження, керуючи автомобілем Dacia Sandero, на заокругленій ділянці автодороги М-19 «Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече» не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет.

Унаслідок аварії 39-річному пасажиру надали медичну допомогу без госпіталізації. Водійка, за попередніми даними, перебувала за кермом у тверезому стані.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження та встановлюють усі обставини ДТП.

