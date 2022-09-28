У Чорткові зустрінуть тіла двох загиблих Героїв – Ігоря Росчіса та Назара Махневича

Cьогодні о 13 год. в Соборі верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові зустрічатимуть тіла двох загиблих Героїв із Чорткова – Росчіса Ігоря та Махневича Назара.

Парастас за загиблим Махневичем Назаром відбудеться 28 вересня о 18 год. у рідному домі Героя за адресою: вул. Кн. В.Великого, буд. 14, кв. 47.

Парастас за загиблим Росчісом Ігорем відбудеться 28 вересня о 19 год. у рідному домі Героя за адресою: вул. Хичія, буд. 11, кв. 3.

Чин похорону Махневича Назара відбудеться у четвер, 29 вересня, о 10:30 в рідному домі Героя, а о 12 год. – у церкві Святої Покрови.

Чин похорону Росчіса Ігоря відбудеться у четвер, 29 вересня, о 14 год. в рідному домі Героя, а о 14:30 – в Соборі верховних апостолів Петра і Павла.