У Тернополі відкрито першу персональну виставку живопису та графіки Христини БОДНАРУК «Деталь»

10 лютого у мистецькому житті Тернополя відбулася подія, варта уваги та захоплення. У виставковому залі Тернопільського обласного художнього музею відкрито першу персональну виставку живопису та графіки Христини БОДНАРУК «Деталь». Молода художниця здобула ґрунтовну мистецьку освіту. За її плечима – навчання на факультеті образотворчого мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка та магістратурі Львівської національної академії мистецтв, де вивчала монументальний живопис. З 2012 року брала участь у збірних виставках у Тернополі, Києві, Львові, Мадриді. ЇЇ картини знаходяться в приватних колекціях в Ірландії, Великій Британії, США, Новій Зеландії, Франції, Іспанії, Ісландії…

Портрети, створені Христиною є впізнаваними, що свідчить про талант та сформований творчий почерк авторки, який спирається на академічну освіту та розуміння сучасного мистецтва. Художниця намагається не тільки вловити зовнішню схожість із натурою, а й передати внутрішній світ портретованих, їх почуття, думки.

Виставка «Деталь», яка діятиме в Художньому музеї до 3 березня, показала, що у мистецькому середовищі Тернополя з’явилася яскрава особистість, яка наполегливо торує свій шлях, розкриваючи творчу індивідуальність. Христина представляє світобачення молодого покоління мистців- тернополян початку ХХІ століття.

Ольга ВАВРИК – заступник директора ТОХМ