Аліна Френдій і Петро Заставний показали, яким вони нині бачать ідеальний романтичний вечір

Створити власне ідеальне свято легше, ніж здається. І в наш непередбачуваний час хочеться, щоб найпам’ятніші події були по-справжньому особливими й теплими, незалежно від формату — чи це родинна вечеря, зустріч із подругами або галаслива вечірка з друзями. Разом з Artwinery команда Vogue.ua вирішили нагадати, як важливо в цей час наповнювати себе приємними емоціями, не забуваючи, що ми самі ковалі свого щастя. Новими героями проєкту стали інфлюенсери й підприємці Аліна Френдій і Петро Заставний, які напередодні дня Святого Валентина показали нам, яким вони нині бачать ідеальний романтичний вечір.

День усіх закоханих для мене…

Аліна: День, коли можна ще раз згадати, як усе починалося й повернутися в ту мить, коли погляди вперше зустрілися. У метушливі будні ми часто забуваємо про романтику й іноді не встигаємо ще раз сказати важливі слова одне одному, а 14 лютого — прекрасний привід, щоб відкинути всі справи й просто побути разом.

Петро: Ми завжди святкуємо День усіх закоханих. Називаємо його своїм офіційним вихідним і придумуємо щось цікаве й нерутинне. Любимо влаштовувати подорожі так, щоб День святого Валентина був у новому місці.

На Петрові: жакет, BOSS (tsum.ua); поло, FILIPPA K (spazio.ua)

На Аліні: сукня, No21 (tsum.ua); браслет, JW ANDERSON (theicon.ua)

Наші стосунки почалися…

Аліна: Все починалося дуже смішно, адже ми знайомі все життя. У підлітковому віці були в одній компанії, але не придивлялися одне до одного. За деякий час у нас відбулася зустріч завдяки нашій спільній подрузі й уже шість років ми разом.

Ідеальний подарунок до Дня всіх закоханих для мене…

Аліна: Ми завжди за емоційні подарунки й дуже любимо тікати в далекі краї, коли ніхто не заважає й можна весь день присвятити лише одне одному. Ми не за матеріальні подарунки, а за те, що залишиться в серці назавжди й зігріватиме потім довгими зимовими вечорами. Навіть просто невелика подорож до іншого міста нам приємніша, ніж щось фізичне. Цього разу ми плануємо вирушити в теплі краї. Я вже в передчутті.

Петро: сорочка, BOSS (tsum.ua); штани, NANUSHKA (spazio.ua); туфлі, DANIELE LEPORI (spazio.ua); годинник власність героя

Петро: Щороку ми обіцяємо одне одному, що цього разу без подарунків, але все одно й далі робимо сюрпризи.

На Аліні: сукня, No21 (tsum.ua); браслет, JW ANDERSON (theicon.ua); мюлі, SIMON MILLER (spazio.ua); туфлі, SJP (tsum.ua)

На Петрові: жакет, штани, все — BOSS (tsum.ua); поло, FILIPPA K (spazio.ua); лофери, BALLY (tsum.ua); годинник власність героя

З Днем усіх закоханих у мене асоціюється…

Аліна: Природно, ігристе вино! Воно в принципі асоціюється у мене зі святами — від Нового року до дня народження, а такий романтичний день і поготів хочеться провести з особливим напоєм, що дарує святковий настрій і радість.

Ігристе для мене…

Петро: Це напій, який передусім мені смачно пити. Це класика, щось пов’язане з традиціями й водночас трохи з присмаком ретро. Ми з друзями обожнюємо брати участь у сліпих дегустаціях, зокрема й українських ігристих вин. І мені завжди цікаво розбирати цей напій на складники, вдихати його аромат, розпізнавати нюанси смаку, відчувати баланс…

Без ігристого я не можу уявити…

Аліна й Петро: Парижа, коли стоїш на балконі з видом на Ейфелеву вежу, а в голові крутиться фраза «І нехай весь світ зачекає».

Наші свята…

Аліна: Тепер закінчуються до 21.00. У лютому 2020 року ми з Петром стали батьками й спосіб життя, звісно, змінився. Але ми були абсолютно готові до цього й тепер сімейні врочистості святкуємо ще тепліше й душевніше.

Петро: Тепер ми наперед все продумуємо, щоб встигнути домовитися з батьками або нянею, якщо потрібно залишити дитину. Однак все одно намагаємося якомога більше часу проводити із сином і дедалі частіше святкуємо вдома.

Цей день закоханих…

Аліна й Петро: Ми проведемо на Мальдівах, куди їдемо всією великою родиною, тому ввечері точно матимемо змогу влаштувати романтичну вечерю на березі океану.

Ігристе я люблю поєднувати…

Аліна: З фруктами, особливо полуницею. Але насправді це для мене абсолютно самодостатній напій, оскільки я не ласунка і з насолодою замість десерту вип’ю келих ароматного ігристого.

Петро: Я теж не люблю поєднувати ігристе з їжею. Для мене це більше аперитив, який хочеться пити самостійно.

Наша пісня…

Аліна: Френк Оушен Thinkin About you, під яку ми танцювали наш перший танець.

Улюблений романтичний фільм…

Аліна: Мелодрами з 1990-х, серед яких «Красуня», «Найкраща пропозиція», «Дорогий Джон». Ці фільми мають особливу магію, яка допомагає розслабитися і вкотре повірити в кохання.

Найкращим супутником для романтичного вечора з коханою людиною стане ARTWINE BRUT NATURE 18. Це ігристе створювали з найліпших сортів винограду, після чого витримували в пляшці за класичною технологією впродовж 18 місяців. Ігристі ARTWINERY народжуються під землею в особливих мікрокліматичних умов на глибині 72 м. Цінителі відзначають в ARTWINE BRUT NATURE 18 витончений елегантний букет з легкими тонами квітучої акації й білих фруктів, який поступово розкривається в смаку нотами меду, ванілі й підкреслюється нюансом зеленого яблука. Елегантні фруктові ноти знаходять продовження у вишуканому тривалому посмаку.