Уляна Диня з Бережан зібрала 14 кілограмів кишенькових календариків

Близько двадцяти років бережанка Уляна Диня захоплюється колекціонуванням кишенькових календариків. Це захоплення їй прищепила мама, яка колекціонувала не тільки кадендарики, а й поштові листівки, фантики, наклейки, що було дуже поширеним в її дитинстві та юності.

Зараз в її колекції більше 8,5 тис. екземплярів, а це приблизно 14 кілограм. Серед них тематичні зображення політики, реклами, архітектури, географія, тварини, рослини, актори, абстракція, гороскопи… Найстарішому – 55 років.

З кожним роком календариків друкують все менше і менше, але дуже багато людей знають діляться з нею. Дівчина буде дуже вдячна, якщо бережанці подарують їй свої кишенькові календарики.