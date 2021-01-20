08:01 | 20.01.2021
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Уляна Диня з Бережан зібрала 14 кілограмів кишенькових календариків

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Близько двадцяти років бережанка Уляна Диня захоплюється колекціонуванням кишенькових календариків. Це захоплення їй прищепила мама, яка колекціонувала не тільки кадендарики, а й поштові листівки, фантики, наклейки, що було дуже поширеним в її дитинстві та юності.

Зараз в її колекції більше 8,5 тис. екземплярів, а це приблизно 14 кілограм. Серед них тематичні зображення політики, реклами, архітектури, географія, тварини, рослини, актори, абстракція, гороскопи… Найстарішому – 55 років.

З кожним роком календариків друкують все менше і менше, але дуже багато людей знають діляться з нею. Дівчина буде дуже вдячна, якщо бережанці подарують їй свої кишенькові календарики.

Алла Соколовська

 

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