09:03 | 20.01.2021
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Новини Тернополя 

Скільки нових випадків коронавірусу підтвердили 20 січня на Тернопільщині

Irena 0 Views Прокоментуй!

120 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 20 січня 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 4 (жінка 75 р. м. Борщів, жінка 50 р. Заліщицький район с. Винятинці, жінка 67 р. Заліщицький район смт Товсте, жінка 64 р. смт Козова).
🔺одужало – 184 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 598
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 36380 особи;
🔺одужало – 33093 осіб;
🔺летальних випадків – 503 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 10190 (8673 одужало, 118 летальних);
– Бережанський район – 1857 (1732 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1694 (1593 одужало, 32 летальних);
– Бучацький район – 1305 (1223 одужало, 19 летальних);
– Гусятинський район – 1765 (1649 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1570 (1451 одужало, 32 летальних);
– Збаразький район – 1820 (1683 одужало, 26 летальних);
– Зборівський район – 826 (771 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1098 (990 одужало, 8 летальних);
– Кременецький район – 2113 (1929 одужало, 35 летальних);
– Лановецький район – 929 (891 одужало, 3 летальних);
– Монастириський район – 1179 (1130 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1449 (1374 одужало, 19 летальних);
– Підгаєцький район – 490 (472 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1466 (1351 одужало, 31 летальних);
– Тернопільський район – 3075 (2742 одужало, 40 летальних);
– Чортківський район – 2405 (2338 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1149 (1101 одужало, 21 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (25 осіб)

⭕️Бережанський район (3 особи):

• м. Бережани – 2

• с. Саранчуки – 1

⭕️Борщівський район (6 осіб):

• м. Борщів – 3

• с. Горошова – 1

• с. Більче-Золоте – 1

• с. Вовківці – 1

⭕️Бучацький район (2 особи):

• м. Бучач – 1

• с. Медведівці – 1

⭕️Гусятинський район (3 особи):

• м. Копичинці – 2

• с. Яблунів – 1

⭕️Заліщицький район (0 осіб)

⭕️Збаразький район (9 осіб):

• м. Збараж – 4

• с. Романове Село – 1

• с. Великий Кунинець – 2

• с. Олишківці – 1

• с. Витківці – 1

⭕️Зборівський район (8 осіб):

• м. Зборів – 1

• с. Кабарівці – 1

• с. Чистопади – 1

• с. Ренів – 2

• с. Хомівка – 2

• с. Гаї-За-Рудою – 1

⭕️Козівський район (13 осіб):

• смт Козова – 6

• с. Теофіпілка – 1

• с. Конюхи – 4

• с. Ценів – 2

⭕️Кременецький район (8 осіб):

• м. Кременець – 3

• м. Почаїв – 1

• с. Білокриниця – 1

• с. Новий Олексинець – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Попівці – 1

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (4 особи):

• смт Підволочиськ – 1

• м. Скалат – 2

• с. Колодіївка – 1

⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• м. Підгайці – 1

⭕️Теребовлянський район (15 осіб):

• м. Теребовля – 4

• с. Мшанець – 2

• с. Лошнів – 1

• с. Деренівка – 1

• с. Сороцьке – 1

• с. Ілавче – 1

• с. Зубів – 4

• с. Конопківка – 1

⭕️Тернопільський район (9 осіб):

• смт Великі Бірки – 1

• с. Дичків – 1

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Великі Гаї – 1

• с. Мишковичі – 3

• с. Байківці – 1

• с. Петриків – 1

⭕️Чортківський район (5 осіб):

• м. Чортків – 2

• с. Сосулівка – 1

• с. Переходи – 1

• с. Мухавка – 1

⭕️Шумський район (9 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Кордишів – 2

• с. Онишківці – 2

• с. Стіжок – 1

• с. Боложівка – 2

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