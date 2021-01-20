Скільки нових випадків коронавірусу підтвердили 20 січня на Тернопільщині
120 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 20 січня 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (25 осіб)
Бережанський район (3 особи):
• м. Бережани – 2
• с. Саранчуки – 1
Борщівський район (6 осіб):
• м. Борщів – 3
• с. Горошова – 1
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Вовківці – 1
Бучацький район (2 особи):
• м. Бучач – 1
• с. Медведівці – 1
Гусятинський район (3 особи):
• м. Копичинці – 2
• с. Яблунів – 1
Заліщицький район (0 осіб)
Збаразький район (9 осіб):
• м. Збараж – 4
• с. Романове Село – 1
• с. Великий Кунинець – 2
• с. Олишківці – 1
• с. Витківці – 1
Зборівський район (8 осіб):
• м. Зборів – 1
• с. Кабарівці – 1
• с. Чистопади – 1
• с. Ренів – 2
• с. Хомівка – 2
• с. Гаї-За-Рудою – 1
Козівський район (13 осіб):
• смт Козова – 6
• с. Теофіпілка – 1
• с. Конюхи – 4
• с. Ценів – 2
Кременецький район (8 осіб):
• м. Кременець – 3
• м. Почаїв – 1
• с. Білокриниця – 1
• с. Новий Олексинець – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Попівці – 1
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (4 особи):
• смт Підволочиськ – 1
• м. Скалат – 2
• с. Колодіївка – 1
Підгаєцький район (1 особа):
• м. Підгайці – 1
Теребовлянський район (15 осіб):
• м. Теребовля – 4
• с. Мшанець – 2
• с. Лошнів – 1
• с. Деренівка – 1
• с. Сороцьке – 1
• с. Ілавче – 1
• с. Зубів – 4
• с. Конопківка – 1
Тернопільський район (9 осіб):
• смт Великі Бірки – 1
• с. Дичків – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Великі Гаї – 1
• с. Мишковичі – 3
• с. Байківці – 1
• с. Петриків – 1
Чортківський район (5 осіб):
• м. Чортків – 2
• с. Сосулівка – 1
• с. Переходи – 1
• с. Мухавка – 1
Шумський район (9 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Кордишів – 2
• с. Онишківці – 2
• с. Стіжок – 1
• с. Боложівка – 2