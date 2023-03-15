Як відкрити онлайн інтим-магазин в Україні?

Попит на товари для сексу та мастурбації неухильно підвищується – як загалом у світі, так і саме в Україні. Фахівці будують сприятливі прогнози щодо зростання ринку секс-іграшок на найближчі 15 років, тож ця ніша може виявитися буквально золотою жилою для активних підприємців, націлених на високий та стабільний дохід.

Секс-шоп у Мережі – з чого почати?

Розкрутки самі по собі секс-іграшки не потребують. Сьогодні мало хто із дорослого населення України не знає, що таке вібратор чи мастурбатор. Однак важливо правильно підійти до процесу організації бізнесу, досконально дослідивши ринок та підібравши ефективний спосіб реклами саме свого онлайн інтим-магазину.

Здавалося б, через натовп удачливих продавців інтимних товарів пробитися практично неможливо, адже в Інтернеті вже досить успішних секс-шопів. Як приклад – інтим-магазин SexToys, де можна знайти все, що потрібно для отримання сексуальної насолоди. Однак шанси ще є, і чималі – попит на секс-іграшки з кожним роком зростає, тому варто збільшити пропозицію.

Правила обов’язкового дотримання

Щоб інтим-магазин почав приносити відчутний прибуток, необхідно дотримуватися низки оптимальних умов:

Скласти детальний бізнес-план, вивчивши поведінку конкурентів. Для початку слід встановити невисокі або середні ціни – важливо, щоб у новому онлайн-магазині представлені моделі секс-іграшок коштували хоча б трохи дешевше, ніж такі ж у конкуруючих секс-шопах.

Надати покупцям максимально багатий вибір секс-девайсів різного призначення. Чим більше різноманітних інтимних виробів для чоловіків, жінок та пар буде продаватися в магазині, тим вищий шанс швидкого розкручування.

Грамотно оформити всі сторінки сайту із продажу секс-іграшок. Потенційні покупці не повинні губитися у нагромадженні найменувань інтимних пристроїв. Необхідно чітко розділити усі товари на тематичні категорії та встановити зручний пошук по сайту.

Організувати оптимальне обслуговування. Щоб клієнти знову захотіли повернутись на портал і зробити наступне замовлення, необхідно створити для них ідеальні умови. Зрозумілий функціонал сайту, просте та швидке оформлення замовлення, стабільні терміни доставки – все це допоможе знайти більше постійних покупців.

Розглянути варіант роботи з франшизи. В цьому випадку не доведеться витрачати гроші на розкручування та просування власного бренду, адже секс-шоп вже буде представлений під вивіскою іменитого бренду.

Визначення цільової аудиторії

Необхідно зменшити ризики, пов’язані з продажем секс-товарів неповнолітнім. Для цього на сайті слід встановити форму, на якій відвідувач повинен вказати свій вік. Або можна просто запитати підтвердження, що людина не молодша за 18 років. Звичайно, стовідсоткового захисту від відвідування сайту підлітками наявність такої форми не дасть, але ймовірність відвідування секс-шопу дітьми стане значно нижчою.

Кому продавати секс-товари?

Сімейним та любовним парам. Як правило, постійні партнери шукають у секс-іграшках можливість внести яскравість у інтимне життя. Щоб купівля відбулася, необхідно дати якомога зрозуміліші відомості про всі представлені товари.

Експериментатори у сексі. Цей тип людей не схильний до стиснення при виборі інтимних аксесуарів. Часто любителі експериментів переглядають новинки, тому до нових товарів на сайті необхідно забезпечити швидкий доступ.

Працівниці ескорт-послуг. Зазвичай представниці стародавньої професії вже добре знаються на найменуваннях і функціях секс-пристроїв. Однак для роботи їм потрібна різноманітність – сайт має надати великий вибір секс-іграшок різного формату.

Прихильники БДСМ, фетишисти та любителі рольових ігор. Обов’язково на сайті секс-шопу повинні бути категорії товарів для специфічних сексуальних розваг. Інакше магазин втратить величезну кількість потенційних вигідних клієнтів.

Асортимент інтим-магазину

Насамперед необхідно запропонувати покупцям товари, які мають максимально активний попит. Для цього знов-таки слід уважно вивчити сайти конкурентів та провести маркетингові дослідження. Далі, з розкруткою магазину, слід розширювати асортимент, додаючи товари більш вузького кола покупців. Бажано частіше радувати клієнтів цікавими новинками.

За статистикою, найчастіше у секс-шопах України купують такі товари:

класичні вібратори;

вагінальні фалоімітатори;

мастурбатори;

анальні стимулятори;

інтимні мастила;

збуджуючі засоби;

еротична білизна.

Варто відзначити, що дуже добре розкуповуються бюджетні секс-іграшки, тож не слід відмовлятися від продажу нехай і не багатофункціональних, але недорогих девайсів. А щоб підвищити продажі елітних секс-виробів, потрібно залучити грамотних та кваліфікованих консультантів.

Де знайти постачальників та кого взяти до штату?

Основних прибуткових та зручних варіантів три. Перший – організувати щільну співпрацю безпосередньо із виробниками секс-товарів. Другий – налагодити роботу з компаніями з продажу інтимних виробів. І третій цікавий варіант – домовитися про спільну діяльність із одиночними виробниками унікальних секс-іграшок на замовлення.

Також важливо правильно підібрати персонал для роботи у секс-шопі. Усі співробітники повинні добре розумітися на особливостях інтимних товарів. Крім цього, слід переконатися, що консультанти досконало володіють мовою та не схильні до грубого спілкування. Співробітники повинні вміти налагодити довірчий контакт із кожним клієнтом, незалежно від віку, статі та сексуальних уподобань.

Крім консультантів, для стабільної роботи онлайн інтим-магазину знадобиться грамотний бухгалтер, вмілий програміст, активні маркетологи та копірайтери.

Умови доставки та оплати замовлень

Тут краще не експериментувати та дотримуватися усталених класичних варіантів: оплата готівкою кур’єру, доставка замовлення поштою, онлайн-оплата за допомогою електронного гаманця або кредитної картки.

Важливо забезпечити анонімність покупцям при отриманні замовлень. Практика показує, що більшість клієнтів секс-шопів не готові розкривати свою особистість – все ж таки товари досить пікантні. Упаковка має бути нейтральною, вказувати на ній найменування товару точно не слід.

Спочатку товари можна тримати в себе вдома. Однак у міру розростання секс-шопу доведеться орендувати складське приміщення. Щоб прискорити процес доставки замовлень клієнтам, бажано вибрати склад, розташований неподалік організації постачальника.