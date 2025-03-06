Відійшла у вічність багаторічна викладачка мистецького коледжу Ельвіра Яковенко

5 березня відійшла у вічність багаторічна викладачка Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, концертмейстер Ельвіра Григорівна Яковенко.

Понад чотири десятки років вона віддала навчальному закладу. Працювала викладачкою відділів «Спеціальне фортепіано», «Концертмейстерський клас та камерний ансамбль», виховавши не одне покоління талановитих музикантів та концертмейстерів.

Адміністрація коледжу, викладацький та студентський колективи складають молитву за світлу душу Ельвіри Григорівни, просять Господа, аби прийняв її до Царства Небесного. Щирі співчуття рідним, близьким, друзям колегам.

Вічна пам’ять…