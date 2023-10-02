Віталій Скакун став першим і єдиним, який отримав звання “Герой України” “за визначну особисту мужність і героїзм”

25-річний морпіх Віталій Скакун став першим і єдиним Героєм України, у кого в Указі про присвоєння зазначено формулювання не просто «за особисту мужність і героїзм», а «за визначну особисту мужність і героїзм». Подвиг хлопчини, який свідомо пішов на смерть задля зупинки ординської навали, став вершиною українського духу.

Цей веселий і добрий парубок з Тернопільщини насправді мав сталевий характер. Повернуся із “закордонних заробітків.” Хотів жити й працювати на рідній землі, але став до служби в 35-ій окремій бригаді морської піхоти, наполегливо вивчав і саперну справу.

24 лютого 2022 року о четвертій годині ранку разом із побратимом виїхав на завдання по мінуванню Генічеського мосту. З першого разу міст підірвати не вдалося. Командир наказав відходити. Віталій крикнув товаришеві: «Саня, відходь, я все зроблю! Відходь, я підірву його разом із собою!..»… Секунд за п’ять пролунав вибух… Колону окупантів зупинено…

Закарбуємо 25-річного ЗВИТЯЖЦЯ,

котрий своїм Подвигом освятив наші життя!

Пам’ятаємо не тільки в Особливі Дні!

Празі з’явився міст імені Віталія Скакуна . В Києві та Мукачеві на його честь уже перейменовано вулиці. Рідні Бережани та польський Лешно визнали лицаря духу почесним громадянином.

Герою – ВІЧНАЯ Слава

Можливо й Україна відбудеться як могутня Держава, а українці як монолітна Нація, – коли День Захисників Вітчизни стане Головним святом країни… Юрій Стельмах