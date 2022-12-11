19:17 | 11.12.2022
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11 грудня на Тернопільщині діє Стабілізаційний Графік погодинних вимкнень електроенергії

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‼️Сьогодні, 11 грудня, на Тернопільщині знову діє Стабілізаційний Графік погодинних вимкнень електроенергії!

💡Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для нашої області, ВАТ «Тернопільобленерго» повертається до застосування, розробленого раніше, Стабілізаційного графіка погодинних вимкнень електричної енергії (05-11 грудня).
👉Ознайомитись із стабілізаційним графіком погодинних вимкнень електричної енергії споживачам для кожної з груп споживачів можна на головній сторінці офіційного сайту ВАТ «Тернопільобленерго».
⚡️Енергетики наголошують, що у період вечірнього максимуму споживання можливі відхилення від даного стабілізаційного графіка.
🇺🇦У ВАТ “Тернопільобленерго”, в черговий раз, закликають економити електроенергію, в той період, коли вона є – це дасть змогу зменшити тривалість обмеження електропостачання.

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