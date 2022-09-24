За ніч зібрали 5 мільйонів на лікування звільненого з полону Михайла Діанова

Небайдужі українці одразу відгукнулися на заклик допомогти зі збором коштів на лікування звільненому з російського полону бійцю батальйону морської піхоти 36-тої окремої бригади тернополянину Михайлу Діанову (позивний «Мішаня»). Тільки за одну ніч на «банку» надійшло понад 5 мільйонів гривень, повідомляє Терен.

Організували збір грошей вчора, 23 вересня, адже стан здоров’я Михайла після полону залишає бажати кращого. У чоловіка, крім відсутності частини кістки на руці, також є кульові поранення ніг. Лікування та реабілітація потребують значних фінансових витрат. Та українці не залишились байдужими – і вже ввечері переказали на «банку» у Монобанку понад 2 мільйони гривень. Наразі зібрана сума дорівнює 5005663 грн і гроші продовжують надходити.



