10 червня у Тернополі стартує купальний сезон

Зважаючи на настання сприятливих погодних умов для купання у відкритих водоймах, з 10 червня у Тернополі на пляжі «Циганка» (вул. Білецька) та на «Дальньому» пляжі (вул. Чумацька) розпочинається купальний сезон, який цьогоріч триватиме до 15 вересня. Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

З метою забезпечення охорони життя людей на водному об’єкті, впродовж купального сезону на відпочинково-прогулянковій зоні «Циганка» та на «Дальному» пляжі функціонуватимуть рятувальні пости ІІІ категорії з чергуванням матросів-рятувальників.

В рамках підготовки до купального сезону проведено обстеження та очищення дна акваторії біля пляжу «Циганка» від сторонніх предметів та визначено буйками ту частину водойми, яка відведена для купання людей, а також проведено роботи з влаштування пляжу і розміщення інформаційних табличок про дотримання протиепідемічних заходів під час перебування на пляжі.