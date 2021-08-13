Сімдесят картин у свій 70 день народження презентував тернопільський художник Богдан Ткачик. Це роботи, над якими він працював впродовж 55 років. Серед них — картини, які написав під час пандемії, зокрема портрети священнослужителів. Це Любомир Гузар, Святослав Шевчук і Василій Семенюк.

“Це ретроспективна виставка. По-суті, тут присутні твори, які 50 років мають, і найновіші, які зроблені цього року. Виставлено 70 творів. Мені 70 років – 70 творів, і 71 – це мій автопортрет, але це не рахується. Це на майбутнє. Тут в мене є ціла серія творів, які називаються “Польові дороги” або “Дорога до неба”. Це мої філософські роздуми, задуми. Мене хвилює наша українська історія. Тут в мене є дуже багато творів на історичну тематику. Але історична тематика, яка прив’язана до нашого Тернопілля”, – Каже Ткачик.

Суспільне Тернопіль Тернопільський художник на свій ювілей презентував 70 картин

Виставка картин “Малярство” – 50 виставка Богдана Ткачика. Вона, за словами художника, впродовж місяця триватиме в “Арт-галереї” на вулиці Сагайдачного в Тернополі.