11 грудня частина тернополян залишиться без води

У понеділок, 11 грудня, у частині Тернополя, у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, не буде води, – повідомляють у міській раді..



Водопостачання припинять до деяких будинків на вул. Торговиця та на окремих вулицях “Старого парку”.



11 грудня з 09:00 до 18:00 год, буде припинено водопостачання частини вулиці Торговиця (від перехрестя з вул. Андрея Шептицького до повороту на вул. Михайла Паращука).



Цього ж дня з 09:00 до 20:00 год тимчасово буде відсутнє водопостачання на вул. Веселій (від будинку №36 до кінця вулиці), вул. Квітовій та Північній.

Поділіться:









