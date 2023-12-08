12:07 | 8.12.2023
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Новини Тернополя 

11 грудня частина тернополян залишиться без води

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вода

У понеділок, 11 грудня, у частині Тернополя, у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, не буде води, – повідомляють у міській раді..
 
Водопостачання припинять до деяких будинків на вул. Торговиця та на окремих вулицях “Старого парку”. 
 
11 грудня з 09:00 до 18:00 год, буде припинено водопостачання частини вулиці Торговиця (від перехрестя з вул. Андрея Шептицького до повороту на вул. Михайла Паращука).
 
Цього ж дня з 09:00 до 20:00 год тимчасово буде відсутнє водопостачання на вул. Веселій (від будинку №36 до кінця вулиці), вул. Квітовій та Північній.

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