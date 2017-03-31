За що у центрі Тернополя оштрафували водія вантажівки

Об’їжджаючи квадрат патрулювання, патрульні поліцейські помітили автомобіль ГАЗ, який під час руху забруднив проїжджу частину. Подія трапилася сьогодні, близько 15-ї години.

На правопорушення інспектори відреагували миттєво. На нього склали протокол за забруднення дорожнього покриття (ст.139 ч.1 КУпАП). Суд вирішуватиме, яку відповідальність понесе порушник. Передбачено статтею або штраф 340 гривень, або громадські роботи.

Також водію виписано припис на прибирання даної ділянки дороги.