11 та 12 квітня на Тернопільщині введуть комендантську годину: з 13:00 у суботу до 6:00 у понеділок
Про це сьогодні повідомили на сайті Президента України.
“Президент України Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з очільниками обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо протидії поширенню коронавірусу. Насамперед Главу держави цікавила ситуація у Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві, де зафіксована найбільша кількість випадків зараження, а також на Миколаївщині – єдиному регіоні, де досі немає лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Голови Чернівецької та Тернопільської ОДА повідомили, що мешканці регіонів позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома протягом вихідних – з 13:00 суботи до 6:00 понеділка”.
Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.
Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.
Впровадження комендантської години передбачає:
- посилене патрулювання й охорона відповідних об’єктів;
- запровадження перепусткового режиму (пересуватись вулицями тільки за відповідною перепусткою).