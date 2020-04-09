11 та 12 квітня на Тернопільщині введуть комендантську годину: з 13:00 у суботу до 6:00 у понеділок

Про це сьогодні повідомили на сайті Президента України.

“Президент України Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з очільниками обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо протидії поширенню коронавірусу. Насамперед Главу держави цікавила ситуація у Чернівецькій, Тернопільській областях та Києві, де зафіксована найбільша кількість випадків зараження, а також на Миколаївщині – єдиному регіоні, де досі немає лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Голови Чернівецької та Тернопільської ОДА повідомили, що мешканці регіонів позитивно відреагували на додаткову карантинну рекомендацію залишатися вдома протягом вихідних – з 13:00 суботи до 6:00 понеділка”.

Комендантська година – це заборона перебувати на вулиці та в громадських місцях у певні години в межах населеного пункту чи країни, де ввели надзвичайний стан.



Найчастіше заборона виходити на вулицю розповсюджується на вечірній і нічний період часу.

Впровадження комендантської години передбачає:

посилене патрулювання й охорона відповідних об’єктів;

запровадження перепусткового режиму (пересуватись вулицями тільки за відповідною перепусткою).