COVID-19: як служать військові у найбільш враженому вірусом районі України

Монастириський район Тернопільської області очолює невтішний рейтинг в Україні – він потерпає від пандемії. Майже п’ятнадцята частина усіх підтверджених випадків COVID-19 в нашій країні якраз у цьому невеличкому районі держави, у якому проживає трохи більше 27 тис. людей. За станом на 9 квітня на Монастирищині зафіксовано 112 інфікованих. Фактично, на даний час, у кожного 250 мешканця району підтверджено COVID-19. Серед захворілих мер Монастириська та понад три десятка медиків місцевої районної лікарні.

Попри те, що на території Монастирищини не дислокуються регулярні підрозділи військових частин Збройних Сил України, як тільки в районі з’явилися перші випадки коронавірусу, військовослужбовці місцевого райвійськкомату висловили готовність надати допомогу людям з метою запобігання подальшому поширенню інфекції. Військовий комісар району майор Іван Михайлецький – людина авторитетна в краї. Він оборонець Луганського аеропорту. У 2014 році у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади одним з перших став на захист Вітчизни від посягань ворога. При обороні аеропорту був поранений, однак не полишив свого підрозділу та виходив з під Луганська разом із усіма бойовими побратимами. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, визнаний «Людиною року» 2016 року на Тернопіллі.

– Військові ніколи не були осторонь життя суспільства. Українські армійці завжди першими приходили на допомогу у важку хвилину. І тепер, коли ми на порозі нового виклику світового масштабу, докладемо всіх зусиль, що в нашій компетенції, аби подолати чуму 21 століття, – каже майор Іван Михайлецький.

Військовослужбовці військкомату запропонували свою допомогу для підтримання громадської безпеки та порядку у населених пунктах району. Однак, на даний час, на Монастирищині немає нагальної потреби розпочинати спільне патрулювання посиленими нарядами у взаємодії із поліцією чи нацгвардією. Люди самоорганізувалися. За словами районного комісара цивільне населення дослухається до порад центральної влади держави та дотримується обмежувальних заходів, які діють в умовах надзвичайної ситуації. Мешканці перебувають вдома, а на вулицю виходять у разі вкрай нагальної потреби: відвідати магазин чи аптеку. Передбачається, що за таких карантинних заходів коронавірус не набуде катастрофічних масштабів.

Водночас, з огляду на неконтрольовану ситуацію із пандемією у деяких європейських країнах, військовослужбовці райвійськкомату на Монастирищині готуються і до найгіршої ситуації – великого спалаху захворюваності. Тому представники військової установи уже здійснили оповіщення військовозобов’язаних медиків, щоби у разі потреби та відповідних рішень військово-політичного керівництва країни провести їхній призов до лав Збройних Сил України.

– На Монастирищині військовозобовязані-медики – люди із великим серцем. Кожного дня більшає кількість тих, хто у разі потреби готові прийти на допомогу та рятувати інфікованих. На сьогодні зголосилося майже 30 медиків рядового складу та 12 – офіцерського, – каже майор Іван Михайлецький.

Для такого невеличкого району – це доволі значні цифри. І це свідчить, що попри ризики люди не залишаються осторонь чужої біди.

Василь Лабай

Тернопільський військовий комісаріат