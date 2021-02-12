09:40 | 12.02.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

12 лютого на Тернопільщині — 166 нових випадків коронавірусної хвороби

Irena 0 Views Прокоментуй!

166 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 12 лютого 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 1 (жінка 65 р. с. Іванків Борщівський район)
🔺одужало – 109 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 578
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 39261 особа;
🔺одужало – 36799 осіб;
🔺летальних випадків – 560 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11025(10227 одужало, 136 летальних);
– Бережанський район – 1989 (1855 одужало, 21 летальних);
– Борщівський район – 1814 (1707 одужало, 36 летальних);
– Бучацький район – 1398 (1307 одужало, 21 летальних);
– Гусятинський район – 1826 (1768 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1727 (1584 одужало, 34 летальних);
– Збаразький район – 1890 (1848 одужало, 30 летальних);
– Зборівський район – 866 (844 одужало, 12 летальних);
– Козівський район – 1222 (1154 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2222 (2111 одужало, 37 летальних);
– Лановецький район – 1015 (962 одужало, 6 летальних);
– Монастириський район – 1416 (1206 одужало, 29 летальних);
– Підволочиський район – 1523 (1466 одужало, 20 летальних);
– Підгаєцький район – 560 (507 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1611 (1478 одужало, 33 летальних);
– Тернопільський район – 3276 (3121 одужало, 41 летальних);
– Чортківський район – 2630 (2450 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1251 (1204 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (41 особа)

⭕️Бережанський район (10 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Біще – 2

• с. Жовнівка – 1

• с. Жуків – 2

• с. Куряни – 2

⭕️Борщівський район (17 осіб):

• м. Борщів – 2

• с. Горошова – 13

• с. Сков’ятин – 2

⭕️Бучацький район (9 осіб):

• м. Бучач – 4

• с. Трибухівці – 2

• с. Жнибороди – 1

• с. Зубрець – 1

• с. Жизномир – 1

⭕️Гусятинський район (6 осіб):

• смт Гусятин – 3

• м. Копичинці – 2

• с. Майдан – 1

⭕️Заліщицький район (6 осіб):

• м. Заліщики – 6

⭕️Збаразький район (3 особи):

• смт Вишнівець – 3

⭕️Зборівський район (1 особа):

• м. Зборів – 1

⭕️Козівський район (2 особи):

• смт Козлів – 1

• с. Щепанів – 1

⭕️Кременецький район (2 особи):

• с. Велика Горянка – 1

• с. Горинка – 1

⭕️Лановецький район (7 осіб):

• м. Ланівці – 6

• с. Ванжулів – 1

⭕️Монастириський район (20 осіб):

• м. Монастириська – 13

• сел. Коропець – 2

• с. Високе – 1

• с. Григорів – 1

• с. Швейків – 1

• с. Ковалівка – 1

• с. Устя-Зелене – 1

⭕️Підволочиський район (6 осіб):

• м. Скалат – 3

• с. Городниця – 1

• с. Криве – 1

• с. Поділля – 1

⭕️Підгаєцький район (5 осіб):

• м. Підгайці – 1

• с. Старе Місто – 3

• с. Сільце – 1

⭕️Теребовлянський район (5 осіб):

• м. Теребовля – 2

• с. Мшанець – 2

• с. Лошнів – 1

⭕️Тернопільський район (4 особи):

• смт Велика Березовиця – 3

• с. Мишковичі – 1

⭕️Чортківський район (17 осіб):

• м. Чортків – 8

• с. Біла – 2

• с. Переходи – 1

• с. Ягільниця – 1

• с. Великі Чорнокінці – 1

• с. Заболотівка – 1

• с. Джурин – 1

• с. Капустинці – 2

⭕️Шумський район (5 осіб):

• с. Боложівка – 2

• с. Андрушівка – 1

• с. Онишківці – 1

• с. Новостав – 1

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *