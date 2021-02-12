12 лютого на Тернопільщині — 166 нових випадків коронавірусної хвороби
166 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 12 лютого 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (41 особа)
Бережанський район (10 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Біще – 2
• с. Жовнівка – 1
• с. Жуків – 2
• с. Куряни – 2
Борщівський район (17 осіб):
• м. Борщів – 2
• с. Горошова – 13
• с. Сков’ятин – 2
Бучацький район (9 осіб):
• м. Бучач – 4
• с. Трибухівці – 2
• с. Жнибороди – 1
• с. Зубрець – 1
• с. Жизномир – 1
Гусятинський район (6 осіб):
• смт Гусятин – 3
• м. Копичинці – 2
• с. Майдан – 1
Заліщицький район (6 осіб):
• м. Заліщики – 6
Збаразький район (3 особи):
• смт Вишнівець – 3
Зборівський район (1 особа):
• м. Зборів – 1
Козівський район (2 особи):
• смт Козлів – 1
• с. Щепанів – 1
Кременецький район (2 особи):
• с. Велика Горянка – 1
• с. Горинка – 1
Лановецький район (7 осіб):
• м. Ланівці – 6
• с. Ванжулів – 1
Монастириський район (20 осіб):
• м. Монастириська – 13
• сел. Коропець – 2
• с. Високе – 1
• с. Григорів – 1
• с. Швейків – 1
• с. Ковалівка – 1
• с. Устя-Зелене – 1
Підволочиський район (6 осіб):
• м. Скалат – 3
• с. Городниця – 1
• с. Криве – 1
• с. Поділля – 1
Підгаєцький район (5 осіб):
• м. Підгайці – 1
• с. Старе Місто – 3
• с. Сільце – 1
Теребовлянський район (5 осіб):
• м. Теребовля – 2
• с. Мшанець – 2
• с. Лошнів – 1
Тернопільський район (4 особи):
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Мишковичі – 1
Чортківський район (17 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Біла – 2
• с. Переходи – 1
• с. Ягільниця – 1
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Заболотівка – 1
• с. Джурин – 1
• с. Капустинці – 2
Шумський район (5 осіб):
• с. Боложівка – 2
• с. Андрушівка – 1
• с. Онишківці – 1
• с. Новостав – 1