Тернополяни зможуть записатись на вакцинацію від коронавірусу через додаток

Щоб записатись на вакцинацію від COVID-19 тернополянам потрібен буде лише телефон. Так, зробити це можна буде безпосередньо у додатку «Дія».

Про це сказав віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Мінцифра веде перемовини з МОЗ, щоб через Дію ми почали прийом електронних заявок від українців, які планують вакцинуватися. Так ми зможемо спрогнозувати попит, щоб потім ефективно організувати систему і логістику вакцинації. Важливо зібрати якісну інформацію, щоб ефективно і децентралізовано організувати цей процес”, — сказав Михайло Федоров.

Також чиновник зазначив, що важливо з точки зору менеджменту організувати процес вакцинації.

“Плануємо зробити запис в електронну чергу на вакцинацію від COVID-19 через Дію в кілька кліків. На базі медичної електронної системи eHealth буде формуватися база громадян, які надішлють заявку на вакцинацію. На підставі записів в Дії відповідно до плану поставок вакцин МОЗ та НСЗУ зможуть оперативно розподіляти вакцини згідно черги”, — додав міністр.

Також працюватиме контакт-центр, який відповідатиме на запитання громадян.

Відомо, що для якісного проведення вакцинації населення України, для зберігання інформації про вакцинованих, а також “прозорого руху вакцини” МОЗ використовуватиме електронну систему охорони здоров’я з модулем “Імунізації” та інформаційну систему “MedDatа”.

Для початку першої хвилі вакцинації від COVID-19 в Україні вже підтверджено постачання 117 тис. доз вакцин компанії Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX. Постачання вакцин в Україну почнеться вже в середині лютого.