Тернопільщина: «Бучачагрохлібпром» у січні сплатило понад 6 млн грн податків

Компанія Петра Гадза ТзОВ «Бучачагрохлібпром» продовжує демонструвати соціальну орієнтованість свого бізнесу та наповнювати податками місцеві бюджети.

Так, за січень 2021 року підприємство сплатило 6 млн 111 тис грн податків, з них 2 млн 648 тис ПДФО, 3 млн 203 тис ЄСВ та 224 тис військового збору. Фонд заробітної плати за це період склав 14 млн 637 тис грн.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз каже, дуже важливо працювати чесно, бо це – діяльність на благо України й українців.

– Одним з головних принципів нашої діяльності є прозорість та відкритість. Адже ми розуміємо, найкраще, що може зробити підприємець для своєї держави, це регулярно сплачувати податки, які потім стануть фінансовою складовою її розвитку, а також вкладати кошти у соціальні проекти місцевих громад. Чесність у веденні бізнесу, повага до працівників та гідна оплата їхньої роботи – приклад того, як не словами, а вчинками демонструвати любов до країни, – наголосив Петро Гадз.

До слова, навіть у період міжсезоння на підприємстві працює 915 працівників. Середня заробітна плата – 15 996 грн.