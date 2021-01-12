У податкової служби Тернопільщини – новий очільник

Головним податківцем Тернопільщини став уродженець Буччачини Михайло Яцина.

Держслужбовець з жовтня 2019 по вересень 2020-го був начальником управління державної податкової служби у Теребовлі та начальником Теребовлянської державної податкової інспекції по грудень минулого року.

Від 10-го грудня 2020 – начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Народився Михайло Яцина 20 червня 1969 року в с. Сокілець Бучацького району.

У 1995 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю “Фінанси і кредит”, кваліфікація – економіст.

Трудова діяльність:

08.1989 – 06.1990 старший державний податковий ревізор-інспектор Кременецького райфінвідділу Тернопільської області;

06.1990 – 09.1993 старший державний податковий інспектор відділу оподаткування населення ДПІ в Кременецькому районі Тернопільської області;

09.1993 – 02.1994 старший державний податковий ревізор-інспектор відділу аудиту фізичних осіб ДПІ у Кременецькому районі Тернопільської області;

02.1994 – 11.1996 головний державний податковий ревізор-інспектор відділу аудиту фізичних осіб ДПІ у Кременецькому районі Тернопільської області;

11.1996 – 02.1997 головний спеціаліст по кадрах державної податкової адміністрації у Кременецькому районі Тернопільської області;

02.1997 – 04.2000 старший державний податковий ревізор-інспектор відділу податкових розслідувань головного відділу податкової міліції ДПІ у Кременецькому районі Тернопільської області;

04.2000 – 08.2005 старший державний податковий ревізор-інспектор групи перевірок в галузях виробничої та невиробничої сфери відділення дослідчих перевірок міжрайонного відділу податкової міліції Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області;

08.2005 – 04.2006 старший державний податковий ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області;

04.2006 – 03.2009 головний державний податковий ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області;

03.2009 – 05.2010 заступник начальника Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції;

05.2010 – 05.2010 старший державний податковий ревізор-інспектор сектору акцизного збору управління оподаткування юридичних осіб ДПА в Тернопільській області;

05.2010 – 02.2012 начальник Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області;

02.2012 – 07.2013 начальник Бережанської міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області ДПС;

07.2013 – 11.2014 заступник начальника – начальник Зборівського відділення Козівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Тернопільській області;

11.2014 – 04.2015 перший заступник начальника Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області;

04.2015 – 08.2018 начальник Бучацької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області;

08.2018 – 09.2019 начальник Теребовлянського управління Головного управління ДФС у Тернопільській області;

10.2019 – 09.2020 начальник Теребовлянського управління Головного управління ДПС у Тернопільській області;

09.2020 – 12.2020 начальник Теребовлянської державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Тернопільській області;

10.12.2020 – начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області.