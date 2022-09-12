Тернопільський рятувальник оригінально освідчився своїй коханій Ользі, співробітниці однієї з банківських установ міста. В цьому йому допомогли друзі.

Любомир Крушельницький понад 8 років працює пожежником-рятувальником 3-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Тернополя. Окрім професії у нього є ще одна пристрасть – музика. Любомир – скрипаль. І аби виразити всю глибину своїх почуттів, у своєму освідченні він вирішив поєднати важливі для себе речі: музику та роботу рятувальника.

11 вересня, в день народження Ольги, Любомир запросив її приводом екскурсії до Тернопільського драмтеатру, де на неї очікував сюрприз. Залишивши ненадовго дівчину під опікою «екскурсовода», роль якого виконав один з акторів театру, чоловік взявся до втілення свого плану…

Коли Ольгу ввели до театральної зали вона одразу не змогла повірити тому, що бачить: на сцені в бойових обладунках рятувальника, стояв її коханий, зі скрипкою в руках та дивлячись їй у вічі грав ніжну мелодію. Коли ж вона підійшла до Любомира, той схилився на одне коліно і запропонував їй руку і серце. У відповідь почув таке бажане «Так!».