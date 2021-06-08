14 тернопільських майстринь вишивають рушник завдовжки 180 метрів

Чотирнадцять тернопільських майстринь почали вишивати рушник для Всеукраїнської акції “Рушник єднання”. На полотні завдовжки 180 сантиметрів вишиватимуть тернопільським орнаментом.

Майстриня Галина Переймибіда каже, що орнаменту Тернопільщини характерні геометричні фігури, вишиті чорними та червоними нитками, саме у такому стилі тернополянки вишивають рушник для акції:

“Ромб – це є дім, чотири сторони, чотири кути, це основа дому. Чорний колір – це земля, рілля, це все, що притаманне нашій Україні, чим Україна багата”.

Учасниця акції Тетяна Охрицька каже, що майстрині щодня вишиватимуть рушник по черзі:

“Кожна візьме додому, зробить якийсь певний об’єм роботи, який вона може зробити протягом кількох днів, потім передасть іншій майстрині, яка буде робити це далі”.

Співорганізатор Володимир Сушко каже, що рушник з тернопільським орнаментом планують вишити до кінця місяця, а потім його передадуть у Київ, там зшиють з рушниками з інших областей. За його словами, Всеукраїнський рушник буде завдовжки понад сорок три метри.

“До нас звернулась асоціація земляцтва “Буковина” долучитися до Всеукраїнської акції вишивки “Рушника єднання”. Ми поспілкувалися з нашими майстринями, вибрали орнамент”, – каже Сушко.

Акція “Рушник єднання” у такій формі проводиться вперше.

Суспільне