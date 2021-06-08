09:38 | 8.06.2021
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Новини Тернополя 

В Тернополі в районі “рогатки” 2 ДТП

tata 0 Views Прокоментуй!
Вранці, 8 червня, у Тернополі поблизу так званої “рогатки” сталося одразу декілька ДТП, пишуть Тернополяни

Зокрема, як повідомили водії у Телеграм-каналі КОРКИ Тернопіль, автомобілі зітнулися безпосередньо на кільці, а також вище розв’язки – на Микулинецькій неподалік “Дому печалі”.

За словами кермувальників, рух на цій ділянці дороги ускладнений.

“Аварія, рогатка, з сторони горбатого тянучка вже”, – попередив один з водіїв.

Затори виник і в протилежному напрямку. “На горбатий взагалі не рухаємось”, – додав Петро Сеньків.

Крім цього тернополяни повідомляють про ДТП та ускладнення руху біля на кільці біля “шостого магазину”.

Фото: з Телеграм-каналу КОРКИ Тернопіль

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