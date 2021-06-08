В Тернополі в районі “рогатки” 2 ДТП
Вранці, 8 червня, у Тернополі поблизу так званої “рогатки” сталося одразу декілька ДТП, пишуть Тернополяни.
Зокрема, як повідомили водії у Телеграм-каналі КОРКИ Тернопіль, автомобілі зітнулися безпосередньо на кільці, а також вище розв’язки – на Микулинецькій неподалік “Дому печалі”.
За словами кермувальників, рух на цій ділянці дороги ускладнений.
“Аварія, рогатка, з сторони горбатого тянучка вже”, – попередив один з водіїв.
Затори виник і в протилежному напрямку. “На горбатий взагалі не рухаємось”, – додав Петро Сеньків.
Крім цього тернополяни повідомляють про ДТП та ускладнення руху біля на кільці біля “шостого магазину”.
Фото: з Телеграм-каналу КОРКИ Тернопіль