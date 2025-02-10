Як вберегти дітей від вербування спецслужбами рф?
Старший інспектор з ОД ювенальної превенції Тернопільщини Мирослава Сафанюк та начальник відділу психологічного забезпечення Управління кадрового забезпечення Михайло Козюк стали гостями радіо “Файне місто”. У прямому ефірі вони обговорили небезпечне явище – вербування дітей спецслужбами рф для вчинення кримінальних правопорушень.
Як працюють вербувальники?
Злочинці діють через соцмережі, месенджери, онлайн-ігри. Вони обіцяють гроші або використовують шантаж, щоб залучити дітей до виконання “простих” завдань – сфотографувати об’єкт, залишити “мітку” або навіть вчинити підпал.
Яка відповідальність?
Діти часто не усвідомлюють, що їхні дії – це тяжкі злочини, за які передбачене покарання від 14 років. У разі, якщо неповнолітній молодший, відповідальність лягає на батьків.
Як розпізнати вербування?
Батькам варто звернути увагу, якщо дитина:
Різко змінила поведінку, стала закритою чи агресивною.
Має нових онлайн-знайомих і приховує переписки.
Отримує незрозумілі гроші.
Говорить про “завдання” чи “місію”.
Що робити?
Якщо дитина отримала підозрілу пропозицію:
Не вступати в контакт із вербувальником.
Повідомити дорослим (батькам, учителям, поліції).
Звернутися до кіберполіції або на 102.
Як наголосили поліцейські, відкритий діалог у сім’ї та пильність – головні засоби захисту дітей. Якщо виникають сумніви – краще звернутися до фахівців.