18:21 | 10.02.2025
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Війна 

Як вберегти дітей від вербування спецслужбами рф?

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Старший інспектор з ОД ювенальної превенції Тернопільщини Мирослава Сафанюк та начальник відділу психологічного забезпечення Управління кадрового забезпечення Михайло Козюк стали гостями радіо “Файне місто”. У прямому ефірі вони обговорили небезпечне явище – вербування дітей спецслужбами рф для вчинення кримінальних правопорушень.
❗ Як працюють вербувальники?
Злочинці діють через соцмережі, месенджери, онлайн-ігри. Вони обіцяють гроші або використовують шантаж, щоб залучити дітей до виконання “простих” завдань – сфотографувати об’єкт, залишити “мітку” або навіть вчинити підпал.
⚠ Яка відповідальність?
Діти часто не усвідомлюють, що їхні дії – це тяжкі злочини, за які передбачене покарання від 14 років. У разі, якщо неповнолітній молодший, відповідальність лягає на батьків.
🔎 Як розпізнати вербування?
Батькам варто звернути увагу, якщо дитина:
✅ Різко змінила поведінку, стала закритою чи агресивною.
✅ Має нових онлайн-знайомих і приховує переписки.
✅ Отримує незрозумілі гроші.
✅ Говорить про “завдання” чи “місію”.
📢 Що робити?
Якщо дитина отримала підозрілу пропозицію:
1️⃣ Не вступати в контакт із вербувальником.
2️⃣ Повідомити дорослим (батькам, учителям, поліції).
3️⃣ Звернутися до кіберполіції або на 102.
💬 Як наголосили поліцейські, відкритий діалог у сім’ї та пильність – головні засоби захисту дітей. Якщо виникають сумніви – краще звернутися до фахівців.

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