Як вберегти дітей від вербування спецслужбами рф?

Старший інспектор з ОД ювенальної превенції Тернопільщини Мирослава Сафанюк та начальник відділу психологічного забезпечення Управління кадрового забезпечення Михайло Козюк стали гостями радіо “Файне місто”. У прямому ефірі вони обговорили небезпечне явище – вербування дітей спецслужбами рф для вчинення кримінальних правопорушень.

Як працюють вербувальники? Злочинці діють через соцмережі, месенджери, онлайн-ігри. Вони обіцяють гроші або використовують шантаж, щоб залучити дітей до виконання “простих” завдань – сфотографувати об’єкт, залишити “мітку” або навіть вчинити підпал.

Яка відповідальність? Діти часто не усвідомлюють, що їхні дії – це тяжкі злочини, за які передбачене покарання від 14 років. У разі, якщо неповнолітній молодший, відповідальність лягає на батьків.

Як розпізнати вербування? Батькам варто звернути увагу, якщо дитина: Різко змінила поведінку, стала закритою чи агресивною. Має нових онлайн-знайомих і приховує переписки. Отримує незрозумілі гроші. Говорить про “завдання” чи “місію”.

Що робити? Якщо дитина отримала підозрілу пропозицію: Не вступати в контакт із вербувальником. Повідомити дорослим (батькам, учителям, поліції). Звернутися до кіберполіції або на 102.

Як наголосили поліцейські, відкритий діалог у сім’ї та пильність – головні засоби захисту дітей. Якщо виникають сумніви – краще звернутися до фахівців.