15 медалей другого етапу Кубка України — у тернопільських сноубордистів
2 золотих, 6 срібних та 7 бронзових нагород ІІ-го етапу Кубка України вибороли тернопільські сноубордисти зі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи «Екстрім», ОШВСМ та ФСТ «Динамо». Змагання тривали 22-24 березня на спорткомплексі «Драгобрат» Закарпатської області.
Серед дорослих та юніорів призерами стали:
|Майстер спорту Тарас Бігус – срібна нагорода
|Ніна Ящук (ТНПУ) –
бронзова нагорода
|Тетяна Ярош (ЗОШ №19) –
бронзова нагорода
Серед дівчат старшої вікової групи:
|Наталя Федишин (ЗОШ №19) – дві срібних нагороди
|Вероніка Пукас (ЗОШ №11) – бронзова нагорода
|Катерина Підручняк (Класична гімназія) – бронзова нагорода
У молодших дівчат та юнаків призерами стали:
|Андріана Савків (ЗОШ №19) – золота нагорода
|Анастасія Мандибур (ЗОШ №19) – срібна та бронзова нагороди
|Софія Мацюк (ЗОШ №19) – золота та срібна нагороди
|Олег Комісарчук (ЗОШ №26) – бронзова нагорода
|Ярослав Вівчар (ЗОШ №22) – срібна та бронзова нагороди
Готували спортсменів тренери Тернопільської СДЮСШ «Екстрім» Наталія Пазунка, Андрій Бігуняк, Уляна Перчик та Володимир Мамчур.