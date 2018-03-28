15 медалей другого етапу Кубка України — у тернопільських сноубордистів

2 золотих, 6 срібних та 7 бронзових нагород ІІ-го етапу Кубка України вибороли тернопільські сноубордисти зі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи «Екстрім», ОШВСМ та ФСТ «Динамо». Змагання тривали 22-24 березня на спорткомплексі «Драгобрат» Закарпатської області.

Серед дорослих та юніорів призерами стали:

Майстер спорту Тарас Бігус – срібна нагорода Ніна Ящук (ТНПУ) – бронзова нагорода Тетяна Ярош (ЗОШ №19) – бронзова нагорода

Серед дівчат старшої вікової групи:

Наталя Федишин (ЗОШ №19) – дві срібних нагороди Вероніка Пукас (ЗОШ №11) – бронзова нагорода Катерина Підручняк (Класична гімназія) – бронзова нагорода

У молодших дівчат та юнаків призерами стали:

Андріана Савків (ЗОШ №19) – золота нагорода Анастасія Мандибур (ЗОШ №19) – срібна та бронзова нагороди Софія Мацюк (ЗОШ №19) – золота та срібна нагороди Олег Комісарчук (ЗОШ №26) – бронзова нагорода Ярослав Вівчар (ЗОШ №22) – срібна та бронзова нагороди

Готували спортсменів тренери Тернопільської СДЮСШ «Екстрім» Наталія Пазунка, Андрій Бігуняк, Уляна Перчик та Володимир Мамчур.