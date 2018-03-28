Чортківські поліцейські розшукали злодія, який поцупив скриньку з пожертвами

Гроші, які небайдужі люди пожертвували на лікування важкохворого чортківанина, стали здобиччю крадія. Про зникнення скриньки з однієї з аптек райцентру, повідомив батько чоловіка, який потребує лікування.

Злодія допомогла встановити камера відеоспостереження. На зображенні помітно як чоловік, щойно працівниця аптеки відволіклася, поцупив скриньку, у якій на той час було близько трьох сотень гривень.

Крадієм виявився 43-річний житель Чорткова. За скоєне йому інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

Джерело: відділ комунікації поліції Тернопільської області