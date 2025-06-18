У Тернополі 16-річний хлопець викрав авто, влетів у стовп і втік додому

У Тернополі поліція затримала неповнолітнього юнака, який викрав автомобіль і потрапив на ньому в дорожньо-транспортну пригоду. Подія трапилась у ніч на середу: мешканець обласного центру повідомив правоохоронцям про зникнення свого автомобіля, який залишив біля будинку.

У ході пошуків патрульні знайшли транспортний засіб на одній із вулиць міста — у понівеченому стані після зіткнення зі стовпом. Завдяки злагодженій роботі оперативників Тернопільського районного управління поліції та карного розшуку, з використанням засобів кримінального аналізу, вдалося встановити особу зловмисника.

Крадієм виявився 16-річний житель Тернополя. Він скористався тим, що авто було незамкненим, а ключі — в салоні. За словами слідства, хлопець не мав наміру привласнити транспорт, а хотів просто «покататися». Однак дорогою не впорався з керуванням та врізався в електроопору, після чого покинув розбиту автівку і втік.

Поліцейські виявили юнака за місцем проживання. Йому готують повідомлення про підозру.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 1 ст. 289 КК України) відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі.

Поліція закликає громадян не залишати ключі в автомобілі та завжди перевіряти, чи зачинене авто, навіть якщо ви залишаєте його лише на короткий час.