Головко починав як молодіжний активіст і символ патріотичної політики. Як народний депутат, ветеран Майдану і волонтер, він мав великий вплив у Тернопільській області. Але численні скандали — від хабарів до нерухомих активів на комунальній землі — призвели до краху політичної кар’єри.

18 червня Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка в одержанні неправомірної вигоди. Вирок — 9 років за ґратами з конфіскацією майна. Для політика, що починав як студентський активіст, це став драматичний фінал понад 20-річного політичного шляху.

Хто такий Михайло Головко?

Михайло Головко народився 3 травня 1983 року в селі Токи на Тернопільщині. У 2000 році закінчив Тернопільську школу №9. У 2005 році – магістр міжнародної економіки, Західноукраїнський національний університет (колишня академія народного господарства). У 2011 – аспірантура з маркетингу в Тернопільському нацтехуніверситеті ім. І. Пулюя. У 2012 – право, МАУП Київ. У 2018 – кандидат економічних наук.

Ранні роки й громадська діяльність

Після школи працював у Європі — Італія, Німеччина, на будівництві й у сільському господарстві.

З 2001 до 2005 — організатор громадських заходів на факультеті «Фортеця».

2007–2012 — підприємець, зокрема в системах вентиляції та кондиціювання.

Початок політичної кар’єри

У політику Головко прийшов рано — ще 2002 року він став членом ВО «Свобода» (тоді ще Соціал-національна партія України). Спершу займався громадською діяльністю, організовував молодіжні заходи, а вже з 2006 року був депутатом Тернопільської міської ради.

У 2012 році Головко став народним депутатом України від «Свободи». Під час Революції Гідності був активним учасником протестів у Києві — зокрема, комендантом наметового містечка на Лютеранській вулиці.

У 2014 році переобрався до Верховної Ради, де працював у податковому комітеті та очолював міжфракційне об’єднання «За тверезе майбутнє».

Проте в 2019-му до парламенту вже не потрапив — програв вибори на тому ж окрузі.

Голова обласної ради і скандал із хабарем

У листопаді 2020 року депутати обрали Михайла Головка головою Тернопільської обласної ради. Та вже за два з половиною роки його кар’єра зробила різкий розворот: у червні 2023-го НАБУ та САП викрили посадовця на хабарі.

За даними слідства, тодішній голова облради Головко разом із двома заступниками начальника ОВА — Ігорем Дем’янчуком та Ігорем Гайдуком — просили 1,8 млн грн у підприємця. За хабар вони обіцяли підписати акти виконаних робіт із будівництва об’єктів і сприяти оплаті боргів за роботи ще з 2022 року. Частину — 600 тисяч — Головко та його спільники отримали готівкою. Їх затримали «на гарячому».

Гайдука вже засудили до 8 років і 2 місяців позбавлення волі. Демʼянчука, який нині мобілізований, тимчасово вивели з процесу. Самого Головка спершу звільнили з посади голови облради, згодом він поновився через суд, але в жовтні 2023-го депутати знову проголосували за його відставку.

Вирок і наслідки

18 червня 2025 року суддя Вищого антикорупційного суду Маркіян Галабала оголосив вирок:

9 років позбавлення волі

конфіскація всього майна

заборона обіймати державні посади протягом 3 років

До моменту набрання вироком законної сили Головко перебуватиме на волі під заставою в 15 мільйонів гривень.

Символ завершення епохи?

Головко був одним із найяскравіших представників ВО «Свобода» — з вуличної політики та протестної діяльності він виріс до рівня дворазового народного депутата та голови обласної ради. Однак цей шлях завершився цілком реальним вироком у кримінальній справі про хабар.

Падіння Головка — не лише особиста драма, а й сигнал для інших політиків: навіть патріотична риторика не рятує, якщо йдеться про зловживання владою.