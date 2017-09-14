На Тернопільщині прокуратура повернула ставок громаді

Підгаєцьким відділом Теребовлянської місцевої прокуратури забезпечено своєчасне виконання рішення суду, постановлене за позовом прокуратури про передачу гідротехнічних споруд ставка у комунальну власність Носівської сільської ради Підгаєцького району. Його балансова вартість становить 32 400 грн.

Позов пред‘явлений у зв‘язку з відсутністю власника на ставок у селі, через що майно визнано безхазяйним.

На сьогодні, державним реєстратором зареєстровано право комунальної власності територіальної громади на гідротехнічні споруди ставка.

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