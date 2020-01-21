20 000 гривень хабара вимагав один із високих чинів у Тернополі. Його затримали

Двадцять тисяч гривень за допомогу у отриманні компенсації вимагав один із керівників управління Фонду соціального страхування України в Тернопільській області. Житель краю оформляв документи на відшкодування страхових виплат у зв’язку з частковою втратою працездатності.

В ході проведення процесуальних заходів, каже начальник управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Василь Джиджора, оперативники встановили, що посадовець обіцяв допомогти чоловікові отримати виплати лише на взаємовигідних умовах. З визначеної суми потерпілий мав віддати половину, а це – двадцять тисяч гривень.

Гроші чоловікові прийшли на картку і чиновник викликав його до себе, аби той оплатив обговорену суму. Піймали посадовця “на гарячому” оперативники управління стратегічних розслідувань області спільно з слідчими ГУНП, працівниками СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Службовця затримали відповідно до статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 368 частина 3 ККУ – Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Триває слідство, – повідомляє відділ комунікації поліції

Тернопільської області.