У Тернополі відбудеться унікальний для міста захід – UNITY Art Weekend, який поєднає моду, мистецтво та добрі справи

30 листопада в м.Тернопіль у Готельно-ресторанному комплексі Галицький Замок відбудеться унікальний для міста захід – UNITY Art Weekend, який поєднає моду, мистецтво та добрі справи. На одній локації зустрінуться ті, кому не байдуже! Творчі, успішні, дієві. А головне – свідомі того, що лише в єдності наша сила та перемога!

Організовує захід Міжнародний благодійний фонд “Мрійники UA” , основна діяльність якого спрямована на допомогу дітям та дружинам військових та їх родинам.Тому ключовим під час UNITY Art Weekend буде благодійний аукціон де можна буде придбати мистецькі вироби та одяг топових дизайнерів.

Мета аукціону мета — зібрати кошти на будівництво ретрит-центру в Івано-Франківській області серед Карпатських гір. Цей комплекс стане точкою опори та місцем відновлення для багатьох українських родин.

В межах шоу свої колекції представлять:

● Наталя Агнісан

Space.N

● LESYA MATSELYUKH

RGB Style For MEN

● Валерія Морозова

MORWA

● Анна Серая

SERYA

● Юлія Овчарик

YO_DESI

● Яна Ткачук

ТМ «Вишиваночка»

● Nata Malden

Незламні

● Марія Бабійчук-Парада

● Альона Yelfimova

Ведучий – Сергій Яросевич

Спеціальними гостями програми стануть

Інна Інна Зінчук

Lada Tyvonchuk

Квитки вже в продажі: