В Кременці парафія ПЦУ вирішила перейти на новоюліанський календар

Парафія Преображення Господнього в Кременці вирішла перейти на відзначення церконих свят за новоюліанським календарем. Про це Суспільному повідомив настоятель собору отець Володимир Буграк.

За його словами, питання про календарну реформу розглянули на загальних зборах парафії. В голосуванні взяли участь 576 парафіян. Підтримали перехід 568 членів релігійної громади, 7 проголосували “проти”, 1 утримався.

“Ми прийняли рішення майже одностайно, подаємо документи. Є відповідна процедура, якщо дві третини парафії підтримує цей перехід, то має пройти це через Синод, щоб отримати дозвіл. І, відповідно, з 1 вересня цього року ми плануємо перейти на новоюліанський календар”, – розповів настоятель собору отець Володимир Буграк.

“Кожен міг сам обирати, коли святкувати. Наша парафія ще з грудня минулого року дала добро на те, щоб святкувати Різдво 25 грудня, бо ми за європейські цінності. Наші парафіяни дуже патріотичні й ми разом допомагаємо армії з перших днів повномасштабної війни. Тому я дуже тішуся з того, що такий перехід відбувся. Хоч є активною парафіянкою храму, в той день не мала можливості особисто бути присутньою на голосуванні. Проте, я “за”, – розповіла Суспільному кременецька журналістка та парафіянка собору Преображення Господнього Зоя Карпюк.