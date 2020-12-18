Лікарня в Бережанах обирала постачальника реактивів серед учасників з одного кубла

Бережанська центральна районна лікарня замовила реактиви та реагенти у підприємця Олександра Кліпкова. Причому він працює менеджером у фірмі, телефон якої повністю співпадає з телефоном його конкурента.

Згідно з угодою, яку підписали з підприємцем 4 грудня, замовили експрес-тести на визначення гепатитів, СНІДу, реагенти для перевірки рівню холестерину, сечовини, білірубіну тощо. Загалом на 230,4 тис. грн.

Економія на тендері від очікуваної суми становила 9,2%.

Єдиним конкурентом переможця виступила компанія «Аліус» із остаточною пропозицією на 1,1 тис. грн дорожчою. Обидва учасники зареєстровані у Харкові й завантажили довідки, які створені з використанням однакової програми. А також майже синхронно уклали договір із компанією «Нова пошта» на організацію перевезень.

«Наші гроші. Львів» зателефонували за номером, який вказаний контактний у «Аліус», – 057 752 32 31. Нам повідомили, що ми потрапили у компанію «Біолабтест», а Олександр Кліпков працює тут менеджером з продажів. Дізнавшись, що питання стосуються тендеру, у компанії не з’єднали із Кліпковим.

Інші ознаки пов’язаності учасників закупівлі:

Компанія «Біолабтест», у яку ми потрапили телефонувавши до «Аліусу», також зареєстрована у Харкові, торгує медичним обладнанням та реагентами. 90% статутного капіталу цієї фірми належить батькові переможця торгів Олександра Кліпкова — також Олександру Кліпкову.

Фамілія директора «Біолабтесту» Андрія Нікіфорофа згадується в протоколі «Аліусу», він був присутній на зборах товариства.

Обидва Кліпкови були директорами фірми «Біоаналіт», а її засновниками – Вікторія Гребенюк та Андрій Коломійцев – теперішні власниця та директор «Аліусу» відповідно.

Ми намагались сконтактуватись з переможцем тендеру, однак він відповів, що не в офісі і не може спілкуватись з нами без юристів в неробочий час.

Якщо АМКУ доведе, що учасники узгоджували свою поведінку, їм загрожує штраф та трирічна заборона участі у відкритих торгах.

Про постачальника

Олександр Кліпков з початку 2020 року підписав договорів на 5,66 млн грн.

Із ТОВ «Аліус» він зустрічався під час аукціонів 35 разів, свідчать дані сервісу Clarity. Його батько конкурував із «Аліус» – 27 разів, а Світлана Кліпкова – 13 разів. Крім того, Вікторія Гребенюк, теперішня власниця «Аліусу», також змагалась із своєю в майбутньому фірмою 14 разів.