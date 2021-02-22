22 лютого: на Тернопільщині — 130 нових випадків коронавірусу та 1 смерть
130 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 22 лютого 2021 року.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (22 особи)
Бережанський район (4 особи):
• м. Бережани – 1
• с. Лапшин – 1
• с. Демня – 1
• с. Жовнівка – 1
Борщівський район (4 особи):
• м. Борщів – 2
• с. Іванків – 1
• с. Іване-Пусте – 1
Бучацький район (17 осіб):
• м. Бучач – 8
• смт Золотий Потік – 2
• с. Переволока – 1
• с. Підзамочок – 1
• с. Нові Петликівці – 1
• с. Сновидів – 1
• с. Трибухівці – 2
• с. Помірці – 1
Гусятинський район (1 особа):
• м. Копичинці – 1
Заліщицький район (18 осіб):
• м. Заліщики – 6
• смт Товсте – 2
• с. Добрівляни – 5
• с. Дзвиняч – 3
• с. Печорна – 2
Збаразький район (1 особа):
• с. Стриївка – 1
Зборівський район (2 особи):
• м. Зборів – 1
• с. Погрібці – 1
Козівський район (1 особа):
• с. Денисів – 1
Кременецький район (4 особи):
• с. Білокриниця – 4
Лановецький район (0 осіб)
Монастириський район (0 осіб)
Підволочиський район (0 осіб)
Підгаєцький район (12 осіб):
• м. Підгайці – 4
• с. Сільце – 1
• с. Старе Місто – 2
• с. Голендра – 1
• с. Завалів – 1
• с. Вербів – 3
Теребовлянський район (3 особи):
• с. Ілавче – 1
• с. Варваринці – 1
• с. Малів – 1
Тернопільський район (13 осіб):
• смт Велика Березовиця – 6
• с. Смиківці – 1
• с. Мишковичі – 1
• с. Петриків – 1
• с. Великі Гаї – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 2
Чортківський район (24 особи):
• м. Чортків – 10
• с. Угринь – 2
• с. Біла – 2
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Джурин – 3
• с. Залісся – 1
• с. Косів – 1
• с. Полівці – 1
• с. Росохач – 1
• с. Ягільниця – 2
Шумський район (4 особи):
• м. Шумськ – 1
• с. Сураж – 1
• с. Мізюринці – 2