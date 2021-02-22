08:51 | 22.02.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

22 лютого: на Тернопільщині — 130 нових випадків коронавірусу та 1 смерть

Irena 0 Views Прокоментуй!

130 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 22 лютого 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 1 (чоловік 77 р. м. Тернопіль)
🔺одужало – 69 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 280
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 40717 осіб;
🔺одужало – 37933 особи;
🔺летальних випадків – 584 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 11347 (10560 одужало, 142 летальних);
– Бережанський район – 2063 (1908 одужало, 21 летальних);
– Борщівський район – 1870 (1743 одужало, 38 летальних);
– Бучацький район – 1484 (1350 одужало, 22 летальних);
– Гусятинський район – 1869 (1796 одужало, 28 летальних);
– Заліщицький район – 1851 (1643 одужало, 35 летальних);
– Збаразький район – 1919 (1866 одужало, 31 летальних);
– Зборівський район – 888 (849 одужало, 13 летальних);
– Козівський район – 1244 (1201 одужало, 9 летальних);
– Кременецький район – 2273 (2142 одужало, 39 летальних);
– Лановецький район – 1039 (986 одужало, 7 летальних);
– Монастириський район – 1522 (1320 одужало, 31 летальних);
– Підволочиський район – 1566 (1483 одужало, 22 летальних);
– Підгаєцький район – 643 (546 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1653 (1548 одужало, 34 летальних);
– Тернопільський район – 3367 (3201 одужало, 45 летальних);
– Чортківський район – 2830 (2552 одужало, 38 летальних);
– Шумський район – 1285 (1239 одужало, 23 летальних).

🌍Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (22 особи)

⭕️Бережанський район (4 особи):

• м. Бережани – 1

• с. Лапшин – 1

• с. Демня – 1

• с. Жовнівка – 1

⭕️Борщівський район (4 особи):

• м. Борщів – 2

• с. Іванків – 1

• с. Іване-Пусте – 1

⭕️Бучацький район (17 осіб):

• м. Бучач – 8

• смт Золотий Потік – 2

• с. Переволока – 1

• с. Підзамочок – 1

• с. Нові Петликівці – 1

• с. Сновидів – 1

• с. Трибухівці – 2

• с. Помірці – 1

⭕️Гусятинський район (1 особа):

• м. Копичинці – 1

⭕️Заліщицький район (18 осіб):

• м. Заліщики – 6

• смт Товсте – 2

• с. Добрівляни – 5

• с. Дзвиняч – 3

• с. Печорна – 2

⭕️Збаразький район (1 особа):

• с. Стриївка – 1

⭕️Зборівський район (2 особи):

• м. Зборів – 1

• с. Погрібці – 1

⭕️Козівський район (1 особа):

• с. Денисів – 1

⭕️Кременецький район (4 особи):

• с. Білокриниця – 4

⭕️Лановецький район (0 осіб)

⭕️Монастириський район (0 осіб)

⭕️Підволочиський район (0 осіб)

⭕️Підгаєцький район (12 осіб):

• м. Підгайці – 4

• с. Сільце – 1

• с. Старе Місто – 2

• с. Голендра – 1

• с. Завалів – 1

• с. Вербів – 3

⭕️Теребовлянський район (3 особи):

• с. Ілавче – 1

• с. Варваринці – 1

• с. Малів – 1

⭕️Тернопільський район (13 осіб):

• смт Велика Березовиця – 6

• с. Смиківці – 1

• с. Мишковичі – 1

• с. Петриків – 1

• с. Великі Гаї – 2

• с. Гаї-Шевченківські – 2

⭕️Чортківський район (24 особи):

• м. Чортків – 10

• с. Угринь – 2

• с. Біла – 2

• с. Великі Чорнокінці – 1

• с. Джурин – 3

• с. Залісся – 1

• с. Косів – 1

• с. Полівці – 1

• с. Росохач – 1

• с. Ягільниця – 2

⭕️Шумський район (4 особи):

• м. Шумськ – 1

• с. Сураж – 1

• с. Мізюринці – 2

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *