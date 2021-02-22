Молдовська компанія, яка за рекордну суму купила спиртзавод на Тернопільщині, відмовляється від нього

Молдовська компанія СП “Zernoff”, переможець аукціону з продажу об’єкта малої приватизації Марилівського МПД ДП “Укрспирт”, звернулася до суду з позовом до Фонду держмайна України через істотну розбіжність фактичної кількості майна, заявленого в електронному лоті.

Нагадаємо, Марилівський спиртзавод, який розташований на Тернопільщині, 12 листопада продали на аукціоні приватизації за 120 млн гривень. Поки що це рекордна сума, за яку був проданий об’єкт “Укрспирту”.

Як з’ясувалося в ході огляду спиртзаводу, на підприємстві було відсутнє цінне обладнання: котли, вентилятори, вологоміри, а об’єкти нерухомості не відповідали опису.

“Таким чином, станом на дату подання позову, проданий позивачеві об’єкт приватизації фактично не відповідає переліку майна, описаному в договорі та інформаційному повідомленні, опублікованому раніше в електронній торговельній системі”, – йдеться у рішенні Господарського суду Києва від 11 січня 2021 року.

В результаті суд задовольнив прохання інвестора призупинити операцію, яка обіцяла принести до державного бюджету України 144 млн грн.

“Інвестувати в Україну виявилося не так просто. Ключова складність в тому, що заявлені на приватизацію об’єкти не відповідають тому, що там є насправді. Ми дуже засмучені, що партнерство щодо цього проєкту доводиться починати в суді. Але ми повинні перестрахуватися. Ми не відмовляємося від придбання лота. Просто хочемо ясності”, – прокоментував співвласник СП “Zernoff” Юрій Дячук.

Активна приватизація заводів ДП “Укрспирт” почалася у вересні 2020 року. Це сталося після того, як в кінці 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасовує державну монополію на виробництво спирту.