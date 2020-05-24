24 травня кількість мешканців Тернопільщини, в яких підтвердили коронавірус, збільшилася на 7 людей

❗️+7 ХВОРИХ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 09:00 24 ТРАВНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 1115 ВИПАДКІВ

ℹЗгідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 24 травня на Тернопільщині 1115 випадків COVID-19, 24 – летальних, 778 людей одужали

За попередню добу:

☑️видужало 20 осіб, в тому числі 6 медиків

☑️проведено 296 досліджень

☑️підтверджено вперше 7 випадків зараження вірусом COVID-19

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (2 особи).

⭕️Збаразький район (1 особа):

• с. Синява – 1

⭕️Гусятинський район (1 особа):

• м. Хоростків – 1

⭕️Кременецький район (2 особи):

• м. Почаїв – 1

• м. Кременець – 1

⭕️Шумський район (1 особа):

• с. Сураж – 1