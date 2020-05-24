24 травня кількість мешканців Тернопільщини, в яких підтвердили коронавірус, збільшилася на 7 людей
❗️+7 ХВОРИХ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 09:00 24 ТРАВНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 1115 ВИПАДКІВ
ℹЗгідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 24 травня на Тернопільщині 1115 випадків COVID-19, 24 – летальних, 778 людей одужали
За попередню добу:
☑️видужало 20 осіб, в тому числі 6 медиків
☑️проведено 296 досліджень
☑️підтверджено вперше 7 випадків зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (2 особи).
⭕️Збаразький район (1 особа):
• с. Синява – 1
⭕️Гусятинський район (1 особа):
• м. Хоростків – 1
⭕️Кременецький район (2 особи):
• м. Почаїв – 1
• м. Кременець – 1
⭕️Шумський район (1 особа):
• с. Сураж – 1