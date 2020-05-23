16:30 | 23.05.2020
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В магазинах Тернополя вже можна придбати м’ясні новинки

Irena 0 Views Прокоментуй!

Тернополяни можуть скуштувати популярні на сьогодні різновиди каш із м’ясним розмаїттям. Також для любителів гуляшу, польських флячок та фрикадельок запропоновано нові види цієї продукції. Це все – бренд від торгової марки «бабусі Марусі” Тернопільського м’ясокомбінату. Окремо презентують делікатесне м’ясо кролика.

Такі новинки вже можна придбати у магазинах фірмової торгівлі «Студія м’яса». Цю продукцію також експортують в Польщу та Туреччину.

Серед каш з м’ясом можна обрати на власний смак кашу з нуту з трьома видами м’яса – птиця, індичатина, яловичина. З такими ж інгредієнтами – рисову кашу і плов (додатково – з м’ясом свинини).

А на новий  поки що нетиповий для Тернопільщини ринок збуту «Тернопільський м’ясокомбінат» виходить з партією м’ясних консервів. Йдеться про республіку Конго, куди свинина тушкована під назвою «Смачного – «Bon appetite» відправлена 22 травня.

Секрет успіху виробника доволі простий – це використання лише якісної та безпечної для вживання сировини у поєднанні з вдалим рецептом консервування. Саме це дозволяє зберегти всі корисні властивості м’яса.   

 
За матеріалами фейсбук-сторінки Тернопільського м’ясокомбінату.

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