В магазинах Тернополя вже можна придбати м’ясні новинки

Тернополяни можуть скуштувати популярні на сьогодні різновиди каш із м’ясним розмаїттям. Також для любителів гуляшу, польських флячок та фрикадельок запропоновано нові види цієї продукції. Це все – бренд від торгової марки «бабусі Марусі” Тернопільського м’ясокомбінату. Окремо презентують делікатесне м’ясо кролика.



Такі новинки вже можна придбати у магазинах фірмової торгівлі «Студія м’яса». Цю продукцію також експортують в Польщу та Туреччину.



Серед каш з м’ясом можна обрати на власний смак кашу з нуту з трьома видами м’яса – птиця, індичатина, яловичина. З такими ж інгредієнтами – рисову кашу і плов (додатково – з м’ясом свинини).



А на новий поки що нетиповий для Тернопільщини ринок збуту «Тернопільський м’ясокомбінат» виходить з партією м’ясних консервів. Йдеться про республіку Конго, куди свинина тушкована під назвою «Смачного – «Bon appetite» відправлена 22 травня.



Секрет успіху виробника доволі простий – це використання лише якісної та безпечної для вживання сировини у поєднанні з вдалим рецептом консервування. Саме це дозволяє зберегти всі корисні властивості м’яса.

За матеріалами фейсбук-сторінки Тернопільського м’ясокомбінату.