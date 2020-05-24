З 25 травня повноцінно запрацює уся маршрутна мережа у Тернополі

З 25 травня повноцінно запрацює уся маршрутна мережа: автобуси та тролейбуси. Буде відновлено доїзд до дач

🔹Громадський транспорт Тернопільської територіальної громади на міському і приміському сполученні готовий розпочати роботу із забезпеченням всіх необхідних протиепідемічних заходів: робота в засобах індивідуального захисту, проведення дезінфекції в транспорті, перевезення пасажирів в масках

🔹Увага: вхід у траспорт – у масці.

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