З 25 травня повноцінно запрацює уся маршрутна мережа у Тернополі
З 25 травня повноцінно запрацює уся маршрутна мережа: автобуси та тролейбуси. Буде відновлено доїзд до дач
🔹Громадський транспорт Тернопільської територіальної громади на міському і приміському сполученні готовий розпочати роботу із забезпеченням всіх необхідних протиепідемічних заходів: робота в засобах індивідуального захисту, проведення дезінфекції в транспорті, перевезення пасажирів в масках
🔹Увага: вхід у траспорт – у масці.
One thought on “З 25 травня повноцінно запрацює уся маршрутна мережа у Тернополі”
1 – Ходити пішки через парки круто і здорово, не треба фітнесу і ранкових пробіжок. Якщо поспішатиму на потяг, то доведеться їхати. 2 – Цікавить вирішення доїзду до цвинтаря у Довжанці. Обмеження кількості рейсів створює незручності. Хоча юридично цвинтар є територією міста (вул. Бригадна, 45), водії міської маршрутки відмовляються від карток, беруть лише готівку без квитка, беруть у старших людей. Водії з усмішкою кажуть, що працюють у приміському режимі (брехня, бо їдуть з території міста на іншу територію міста, де спочивають тернополяни). Якщо мер вважає тернополян за ідіотів, то це його помилка. 3 – З лютого місяця я чекаю від громадянина Надала, який ще працює мером, відповідь на мого листа, у якому я цитував витяг з листа Міністерства інфрастуктури України, де чітко вказано, що разовий електронний квиток видається незалежно від місця реєстрації пільговика. Прямим текстом стверджую, що Надал за два роки функціонування автоматимзованої системи проїзду пограбував пільговиків, які не зареєстровані у Тернополі (в першу чергу, мова про дітей з багатодітних родин і людей з інвалідністю). Надалу треба виправити цю безглуздість. В іншому випадку, щоденно буде відбуватися порушення Закону. Усім юристам мерії до роботи, усім депутатам ТМР до роботи – виправити своє незаконне рішення. А тоді пускайте транспорт.
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