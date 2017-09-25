Новини Тернополя 

З перших вуст: що знімають у Тернополі журналісти каналу “Інтер”?

Irena 41 Views Прокоментуй!
Володимир Демчишин з ведучою програми “Україна вражає” Валерією Микульською.

Сьогодні у Тернополі перебуває знімальна група телеканалу “Інтер”.

“Канал “Інтер” у Тернополі проводить зйомки телепроекту “Україна вражає“, який можна буде побачити в листопаді 2017 року,  —повідомив директор обласного інформаційно-туристичного і краєзнавчого центру Володимир Демчишин. — Створюється туристичний продукт”.

Тревел-шоу “Україна вражає” — це щотижневий телегід найцікавішими місцями країни, тележурнал про бюджетні подорожі.

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