З перших вуст: що знімають у Тернополі журналісти каналу “Інтер”?

Сьогодні у Тернополі перебуває знімальна група телеканалу “Інтер”.

“Канал “Інтер” у Тернополі проводить зйомки телепроекту “Україна вражає“, який можна буде побачити в листопаді 2017 року, —повідомив директор обласного інформаційно-туристичного і краєзнавчого центру Володимир Демчишин. — Створюється туристичний продукт”.

Тревел-шоу “Україна вражає” — це щотижневий телегід найцікавішими місцями країни, тележурнал про бюджетні подорожі.